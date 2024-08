Sandra Ortiz, exconsejera de Petro, llegó brava a la Fiscalía. Sneyder y Olmedo la señalan de ser la “mensajera” de 3.000 millones de pesos para Name

La Fiscalía fue contundente con la participación de Sandra Ortiz en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El ente acusador aseguró que fue a través de Ortiz que se entregaron sobornos al expresidente del Senado Iván Name, por un monto de 3.000 millones de pesos, que fueron sacados del contrato irregular para comprar 40 carrotanques para La Guajira, por 46.000 millones de pesos, direccionado y con gigantescos sobrecostos.

Según la Fiscalía y el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, habría sido Ortiz quien le habría entregado el botín corrupto. El dinero se dio en dos días diferentes en la zona de residencias Tequendama, donde –según las pruebas que presentó Pinilla con la ubicación de los teléfonos celulares – se estableció que estaban él y Ortiz. Luego habrían ido al apartamento de Name, en Bella Suiza, al norte de la ciudad, donde se habría cerrado la transacción.

“Siento una profunda tristeza, por lo que ustedes han hecho conmigo en este tiempo. Hablo de algunos medios de comunicación. Yo soy una mujer sincera y he llegado a donde he llegado por mi sinceridad. Les quiero decir a cada uno de ustedes que por ese perfilamiento que me han hecho, hoy mi vida está en peligro y las de mis dos hijas”, afirmó Ortiz.