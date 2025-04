¿Realmente nadie buscó ayudar a Sara Millerey mientras agonizaba? Familia dice qué pasó

El país no sale del asombro tras el brutal crimen de Sara Millerey, en hechos ocurridos el pasado 4 de abril, en el municipio de Bello, Antioquia. Ese día, la joven transgénero fue encontrada en delicado estado de salud, tratando de no dejarse llevar por la corriente de la quebrada La García , donde había sido lanzada por unos asesinos que la golpearon y torturaron.

“No, no, de eso no escuchamos nada. Muchas personas quisieron ayudarnos . Pero ya que hayamos escuchado esas cosas, no ”, dijo Sandra Milena Borja en Más allá del silencio.

Entre tanto, Luz Dary Borja manifestó: “Nosotros estuvimos ahí y te voy a decir. Que alguien haya dicho sáquenla, no la saquen, no. Porque sí hubo personas que nos quisieron ayudar. No sé de pronto antes de que nosotros llegáramos, pero literal, qué te voy a decir, no (…) Hubo muchas personas que nos quisieron ayudar y nos ayudaron. Le lanzaron una lazo para que se sostuviera (Sara Millerey en la quebrada)”.