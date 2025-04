Mamá de Sara Millerey habló sobre por qué mataron a su hija: “Fue por eso, yo sé que sí”

Y agregó: “No podemos permitir que la transfobia siga cobrando vidas en silencio. Como Alcaldía, como ciudad, tenemos una deuda con la comunidad LGBTIQ+ y hoy con el corazón en la mano les digo que no podemos guardar silencio. Vamos a exigir justicia por Sara”.

Borja manifestó que a Sara la acosaban y la insultaban en la calle y que eso la afectaba. Pese a que ella trataba de no responder, en algunas ocasiones replicaba a las agresiones con preguntas. “¿Qué estoy haciendo yo? No estoy haciendo nada malo, voy por mi camino. Respéteme, por qué me tienen que insultar”, decía la joven, según su madre.