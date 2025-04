Tía de Sara Millerey hizo aterradora revelación: “No sé si la quisieron degollar”

“No la recibieron con buena actitud. Fuera de eso, me le pusieron una colchoneta sin sábanas; les dije que me dieran una cobija porque venía con hipotermia y me dijeron que es que no había cobijas, ni sábanas, que ahí se trabajaba con lo que había en el hospital. Entonces me quité mi saco, mi chaqueta y la arropé. Fue muy mala atención. Cuando llegué, me dijeron que había triage etapa 1, 2, y 3, y que el de ella era etapa 3, que porque no había llegado baleada, con heridas cortopunzantes; yo les dije: pero ella viene grave, ella está fracturada, y me dijeron: ‘sí señora, pero ella es etapa 3; se la vamos a atender, le vamos a colocar droga…’ pero vinieron a atenderla ya a la madrugada”, agregó Sara Borja en el videopódcast Más allá del silencio.