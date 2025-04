De acuerdo con dicho testimonio de la amiga de Millerey, quien pidió reserva de su nombre, desde muy joven ella empezó a sentir que “estaba encerrada” en un cuerpo que no le pertenecía.

“Me dijo que empezó a ser muy rebelde desde pequeña y que en esa época habría sufrido de abuso sexual de parte de un familiar. Luego, en la adolescencia, se dio cuenta de que era mujer atrapada en un cuerpo de hombre y empezó a cambiar su aspecto, pero sufría mucho por lo del abuso y porque no se hallaba ”, dijo la amiga de Millerey, de acuerdo con Teleantioquia.

Así mismo, dijo que una vez Millerey abandonó el colegio, se empezó a relacionar con personas que no la llevaron por buen camino.

Sara Millerey plasmó en su diario “los miedos” que la acechaban

“Sabes que he pasado muchos miedos y acechos, los cuales no quisiera que se cumplieran, por favor. Te pido que no sucedan”, había escrito recientemente Millerey, de acuerdo con lo leído por su mamá sobre lo que decía en su diario.