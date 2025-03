El difícil proceso de una familia para que un joven con discapacidad visual pueda realizar la prueba del Icfes

Paola Alcázar señaló que el problema surge cuando llega el momento de realizar la parte del examen que está en inglés, debido a que ese profesional que lo está acompañando no es bilingüe, por lo que no puede realizar con éxito esos ejercicios. La madre reveló que Samuel ya ha realizado tres veces el simulacro de la prueba, pero que en esas oportunidades no pudo realizar la parte de inglés debido a que las personas encargadas de leerle el examen no son bilingües, por lo que en ese apartado termina sacando cero.