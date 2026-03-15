Cierres viales por carrera en Bogotá afectan movilidad de estudiantes citados a presentar pruebas Icfes

Este domingo 15 de marzo se desarrollan en Colombia las primeras pruebas de Estado de 2026 convocadas por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes).

Sin embargo, en Bogotá varios estudiantes reportaron dificultades para llegar a los sitios donde deben presentar el examen debido a cierres viales y desvíos autorizados para la realización de una carrera atlética.

Más de 110 mil estudiantes presentarán las pruebas Saber 11 calendario B este domingo 15 de marzo; esto es todo lo que debe tener en cuenta

El Icfes citó a más de 110.000 personas para presentar las pruebas Saber 11 calendario B, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico. La jornada comenzó a las 7:00 de la mañana y se realiza bajo la modalidad de lápiz y papel en diferentes lugares habilitados en el país.

En Bogotá, algunos aspirantes señalaron que tuvieron dificultades para desplazarse hacia los sitios de aplicación debido a los cierres viales autorizados por la Secretaría Distrital de Movilidad para la realización de la carrera ‘Snoopy Fun Run’.

En medio de la jornada, algunos ciudadanos compartieron en redes sociales reportes sobre la situación de movilidad. “Menudo caos cerca de la Universidad Piloto en la mañana de hoy por cuenta de los muchachos que presentarán el Icfes. La 46, colapsada entre la Séptima y la 13 por varios vehículos parqueados, dificultó el acceso a una gran cantidad de jóvenes. Y a las siete en punto, cierre de la Séptima”, comentó una usuaria en la red social de X.

Según la entidad distrital, los cierres comenzaron desde las 6:00 de la mañana en diferentes puntos del recorrido, lo que generó cambios en la movilidad de varios sectores de la ciudad.

Entre las vías con restricciones se encuentran la calle 22 entre carrera 3 y carrera 1 Este, la calle 22 en su calzada sur entre carrera 1 Este y carrera 5A Este, y la carrera 5A Este entre calle 22 y el retorno ubicado a la altura de la calle 18.

También se reportaron cierres en la carrera 2 entre calle 22 y calle 22A, en la calle 22A entre carrera 2 y carrera 3, y en la carrera 2A entre calle 24 y calle 22A.

A estas restricciones se suma el cierre del conectante occidente–norte de la avenida Calle 26 por la carrera 3 y varias vías en el sector de la carrera Séptima, donde desde las 7:00 de la mañana se implementaron cierres entre la calle 28 y la avenida Calle 26, entre la calle 39 y la calle 36, y entre la calle 36 y la calle 28.

También se restringió el paso en la calle 39 entre carrera 5 y carrera séptima y en la calle 36 entre carrera séptima y carrera 5. Además, se registraron cierres en vías internas del Parque Nacional ubicadas al costado oriental de la carrera 5.