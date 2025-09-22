Suscribirse

Juez que dejó libre al polémico contratista Emilio Tapia será investigada por la Comisión de Disciplina Judicial

La Juez Primera de Ejecución de Penas de Barranquilla lo dejó libre luego de un preacuerdo con la Fiscalía por el caso Centro Poblados.

Redacción Semana
22 de septiembre de 2025, 2:17 p. m.
La misma veeduría que denunció el caso de Centros Poblados ahora advierte que Emilio Tapia estaría detrás de un millonario contrato de salud en Barranquilla. El contratista lo niega.
El polémico contratista Emilio Tapia. | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió una investigación disciplinaria contra la juez primera de Ejecución de Penas de Barranquilla, después de que le otorgó libertad al polémico contratista Emilio Tapia, condenado a 6 años de cárcel, luego de un preacuerdo con la Fiscalía por el escándalo de Centros Poblados.

En desarrollo...

