Juez que dejó libre al polémico contratista Emilio Tapia será investigada por la Comisión de Disciplina Judicial

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió una investigación disciplinaria contra la juez primera de Ejecución de Penas de Barranquilla, después de que le otorgó libertad al polémico contratista Emilio Tapia, condenado a 6 años de cárcel, luego de un preacuerdo con la Fiscalía por el escándalo de Centros Poblados.