“En Colombia la responsabilidad penal es individual”: Saray Robayo rompe su silencio tras señalamientos

La congresista del Partido de la U habló sobre los señalamientos que le han hecho en redes.

Redacción Semana
29 de diciembre de 2025, 3:53 p. m.
Saray Robayo es representante a la Cámara del Partido de la U.
Saray Robayo es representante a la Cámara del Partido de la U. Foto: Prensa Cámara de Representantes

Saray Robayo Bechara respondió a los señalamientos que se han hecho en las últimas horas a través de redes sociales, en los que intentan vincularla con algunos procesos judiciales que adelanta la Fiscalía General de la Nación.

La congresista del Partido de la U, quien no había hecho referencia a su relación con Emilio Tapia, rompió su silencio y fijó su postura.

“En los últimos días han circulado informaciones imprecisas y señalamientos en redes sociales sobre mi vida personal y mi patrimonio”, dijo la congresista.

Saray Robayo Bechara anuncia que no aspirará al Congreso en 2026; estas son las razones

La representante a la Cámara dijo que, por todo lo que ha pasado en los últimos días, debe hacer las aclaraciones necesarias y que Colombia debe saber que no existen investigaciones en su contra.

“En Colombia, la responsabilidad penal es individual. Pretender vincularme a procesos judiciales ajenos por relaciones personales no solo es jurídicamente incorrecto, sino un intento deliberado de desinformar y afectar mi buen nombre”.

Agregó: “Es importante dejarlo claro: no tengo ni he tenido vínculo alguno con investigaciones penales relacionadas con los hechos que se mencionan en redes. Los ataques malintencionados no pueden estar por encima de la realidad judicial ni de los hechos verificables”.

La legisladora aseguró que no permitirá que su trayectoria personal y pública se vea afectada por señalamientos sin sentido ya que “mi compromiso sigue firme con quienes confiaron en mí y con mi labor en la Cámara de Representantes”.

. Foto: Instagram de Saray Robayo

Finalmente, dijo que “no permitiré que narrativas de odio desvíen la atención de lo verdaderamente importante. Mientras algunos insisten en el ataque personal, nosotros seguimos trabajando. Hoy, como siempre, mi prioridad es clara: hambre cero, justicia social y resultados para las regiones. El país necesita soluciones, no señalamientos”.

Multimillonaria extinción de dominio contra Emilio Tapia y Karen Abudinem por el escándalo de Centros Poblados

Los señalamientos contra la congresista se han dado porque desde hace algún tiempo inició una relación sentimental con Emilio Tapia, quien recientemente quedó en libertad tras el escándalo de corrupción de Centros Poblados.

Aunque el país conoce todo lo que ha pasado con Tapia, la congresista considera que su situación jurídica no guarda relación con su vida personal, razón por la cual asegura que la intentan vincularla con procesos jurídicos inexistentes.

El pasado 15 de diciembre, Robayo Bechara anunció que no estará en la contienda de 2026 y que declinó su aspiración al Senado de la República. En un principio, la congresista apareció en la lista al Senado del Partido de la U, pero en las modificaciones posteriores su nombre fue retirado.

