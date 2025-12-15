Suscribirse

Saray Robayo Bechara anuncia que no aspirará al Congreso en 2026; estas son las razones

La congresista publicó un video en sus redes, donde explicó por qué se alejará de la política por un tiempo.

Redacción Confidenciales
15 de diciembre de 2025, 11:17 p. m.
La representante a la Cámara del Partido de la U, Saray Robayo Bechara, sorprendió este lunes, 15 de diciembre, al anunciar que no aspirará al Congreso de la República en 2026.

El anuncio generó sorpresa porque el nombre de la congresista estaba en la lista de los aspirantes para el Senado del año próximo, aunque se hizo una modificación en la lista y ella decidió no aspirar.

En un video, explicó las razones por la cuales dejará la política por un tiempo.

“Después de mucho reflexionar con mi familia, he tomado una decisión muy difícil para mí y es no aspirar al Senado”, dijo.

Agregó: “Hago una pausa en la política para dedicarle mi tiempo a mi hija y a mi hogar; las madres me entenderán”.

La congresista aseguró que su paso por el Legislativo ha sido muy positivo y que le ha dejado varias leyes al país y al departamento de Córdoba, como la ley ‘hambre cero’, que promueve la donación de alimentos en todo el territorio nacional.

Llama la atención que al finalizar el video la congresista asegura “nos volveremos a ver”, por lo que los usuarios en redes han afirmado que, posiblemente, Robayo Bechara podría tener una nueva aspiración política en 2027.

