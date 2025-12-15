Saray Robayo Bechara anuncia que no aspirará al Congreso en 2026; estas son las razones

La representante a la Cámara del Partido de la U, Saray Robayo Bechara, sorprendió este lunes, 15 de diciembre, al anunciar que no aspirará al Congreso de la República en 2026.

El anuncio generó sorpresa porque el nombre de la congresista estaba en la lista de los aspirantes para el Senado del año próximo, aunque se hizo una modificación en la lista y ella decidió no aspirar.

En un video, explicó las razones por la cuales dejará la política por un tiempo.

“Después de mucho reflexionar con mi familia, he tomado una decisión muy difícil para mí y es no aspirar al Senado”, dijo.

Saray Robayo Bechara, representante a la Cámara del Partido de la U, anunció que no aspirará al Congreso en 2026. Estas son las razones de su decisión. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/e3lGEpM79O — Revista Semana (@RevistaSemana) December 15, 2025

Agregó: “Hago una pausa en la política para dedicarle mi tiempo a mi hija y a mi hogar; las madres me entenderán”.

La congresista aseguró que su paso por el Legislativo ha sido muy positivo y que le ha dejado varias leyes al país y al departamento de Córdoba, como la ley ‘hambre cero’, que promueve la donación de alimentos en todo el territorio nacional.