Juan José “El Nene” Durango, exescolta del condenado Emilio Tapia, será la ficha de Saray Robayo y Cambio Radical a la Cámara de Representantes

Durango es candidato en una lista cerrada de Cambio Radical, en el que ocupa el segundo escaño.

Redacción Semana
14 de enero de 2026, 4:41 p. m.
Saray Robayo, Juan José Durango y Emilio Tapia.
Saray Robayo, Juan José Durango y Emilio Tapia. Foto: Semana

Luego de que Saray Robayo declinara su aspiración al Senado de la República para dedicarle más tiempo a la hija que tiene junto al empresario Emilio Tapia; condenado por dos de los escándalos de corrupción más grandes del país, empezó a mover sus fichas para mantener en cuerpo ajeno una curul en el Congreso de la República.

La misma veeduría que denunció el caso de Centros Poblados ahora advierte que Emilio Tapia estaría detrás de un millonario contrato de salud en Barranquilla. El contratista lo niega. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Se trata de Juan José “El Nene” Durango, quien fue escolta de Tapia y a quien le llegó la invitación para hacer parte de la contienda electoral por parte de Robayo. Durango es candidato en una lista cerrada de Cambio Radical, en el que ocupa el segundo escaño.

‘El Nene’ aseguró en una entrevista concedida al medio El Meridiano que llegó a esa postulación luego de que dos grandes casas políticas de la costa; una, la de Robayo y otra, la del exdiputado Antonio Ortega, le ofrecieran hacer parte. “Me hacen una propuesta de Cámara, y les dije, hagamos el ejercicio”, respondió Durán al medio citado.

Saray Robayo Bechara es integrante del Partido de la U.
Saray Robayo Bechara es integrante del Partido de la U. Foto: Prensa Saray Robayo

Según reportó la Silla Vacía, la aparición de Durán en la escena política no es fortuita. La relación entre Tapia y Durán no es reciente. En documentos oficiales de la Fiscalía, fechados en 2014 y relacionados con un proceso de extinción de dominio contra bienes de Emilio Tapia y personas de su entorno, aparece mencionado Juan José Durango.

En ese expediente, Durango figura como representante legal de dos compañías: la firma financiera Consulting Sistems y el Criadero Equino La Fe. Ese edicto hace parte de las actuaciones judiciales adelantadas en el caso del llamado carrusel de la contratación, uno de los escándalos más sonados de corrupción en el país.

Juan José Durango, Saray Robayo y Félix Gutiérrez
Juan José Durango, Saray Robayo y Félix Gutiérrez Foto: Archivo particular

Dentro de ese proceso, varios testigos señalaron a Durango como una persona cercana a Tapia y lo identificaron como quien habría estado al frente de su esquema de seguridad, versión que fue confirmada en su momento por el diario El Tiempo.

Sobre el origen de ese vínculo, Saray Robayo explicó a La Silla Vacía que la cercanía entre Tapia y Durango se remonta a la infancia. Según su versión, ambos crecieron en Sahagún y formaron parte del mismo círculo de amigos desde jóvenes.

