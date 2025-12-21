Barranquilla

Así se pasea el corrupto Emilio Tapia por Barranquilla tras polémica libertad condicional

En fotografías y videos difundidos por Caracol Radio se logra ver cómo este empresario condenado está de compras en el norte de la ciudad.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

21 de diciembre de 2025, 10:16 p. m.
El empresario corrupto Emilio Tapia en Barranquilla.

El condenado por corrupción, Emilio Tapia, se pasea por Barranquilla con un fuerte esquema de seguridad luego de que una juez le diera la libertad condicional por los procesos que este lleva ante la justicia.

El video fue revelado por Caracol Radio y es donde se logra ver a Tapia en el norte de Barranquilla en una camioneta de alta gama. Al parecer, el condenado estaba de compras con su familia. Tanto la decisión de una juez de Barranquilla como los videos que se conocieron han generado todo tipo de polémicas por medio de las redes sociales.

Comisión de Disciplina compulsó copias para abrir nueva investigación contra la juez que dejó libre a Emilio Tapia

SEMANA conversó con Carlos Jiménez, abogado penalista y profesor universitario, quien explicó desde la norma lo que esta libertad significa.

“La libertad condicional es un subrogado penal, lo que significa que es una herramienta que sirve para sustituir, de ahí lo de subrogado, las condiciones en las cuales se va a cumplir la pena. Ya no va a ser en prisión, sino que va a ser en libertad, sometido a unas condiciones. Todas las personas, en principio, tienen derecho a que se les pueda conceder este beneficio, si se cumplen ciertos requisitos”, detalló.

Al mismo tiempo, el profesional del Derecho, señaló que es necesario tener claro que no todos los delitos permiten este tipo de libertad como la que le concedieron al corrupto empresario.

“De manera excepcional, solamente algunos delitos no permiten que se conceda esto, como por ejemplo los delitos de homicidio, delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes. Asimismo, delitos como la extorsión, como el terrorismo, como el secuestro, que están delimitados por la ley, que dicen, en estos casos, bajo ninguna circunstancia se puede otorgar la libertad condicional. De resto, todos los delitos, incluyendo los delitos contra la administración pública, que son sobre los cuales se le está investigando al señor Tapia, son susceptibles de que, si se cumplen los requisitos de ley, se puede conceder”, detalló.

Además, Jiménez señaló que el juez debe tener en cuenta varios aspectos para poder conceder este tipo de medidas que no son ilegales, aunque sí polémicas.

“Los requisitos son que la persona haya cumplido las tres quintas partes de la pena. Entonces, aquí tenemos, pues, un requisito que es totalmente objetivo y cualitativo, y cuantitativo. Es decir, es solamente verificar el tema de números, pero también es importante verificar que haya una reparación a las víctimas, y más relevante todavía, de que se revise que el condenado haya tenido una verdadera resocialización, y eso se indica a través de los trabajos que se realizan al interior de la cárcel en el cumplimiento de la pena”, finalizó.

Emilio Tapia vuelve a la libertad gracias a jueza investigada por decisiones a favor del polémico contratista

“Este país no va a cambiar mientras a los corruptos les sigan adelantando la Navidad. Emilio Tapia, uno de los protagonistas del carrusel de la contratación y de Centros Poblados, hoy libre se pasea de compras por Barranquilla”, dijo la periodista Catalina Suárez en X.

Por su parte, el ciudadano Jaime Camacho, dijo en la misma red social: “Uno de los problemas de este país es la justicia. Un tipo como Emilio Tapia, quien ha robado al estado colombiano no una, sino dos veces, anda por ahí libre y de compras con lo que nos robó a TODOS; y no solo eso, sino que además está acompañado por escoltas y policías pagados con nuestros impuestos”.

