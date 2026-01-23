Política

El reclamo del senador Alfredo Deluque por las “soluciones improvisadas” del Gobierno nacional en la Alta Guajira, a propósito de las lanchas ambulancia

El legislador cuestionó la entrega de lanchas en Maicao y exigió avanzar en la carretera a la Alta Guajira, como una solución para garantizar atención digna en salud.

Redacción Semana
23 de enero de 2026, 5:08 p. m.
Alfredo Deluque, senador por el Partido de la U
Alfredo Deluque, senador por el Partido de la U Foto: Guillermo Torres /Semana

El senador Alfredo Deluque cuestionó la entrega de dos lanchas ambulancia al Hospital de Maicao y advirtió que la medida no soluciona el problema estructural del traslado oportuno y digno de pacientes desde la Alta Guajira.

La millonaria inversión que MinSalud hizo en dos lanchas ambulancias para el hospital de Maicao, un municipio que no tiene río ni mar

El congresista subrayó que Maicao es un municipio sin acceso directo al mar ni a ríos navegables, por lo que la estrategia, en su concepto, resulta desconectada de la realidad territorial y de las urgencias en salud que enfrenta la población.

Deluque recordó que fue él quien impulsó ante el Gobierno nacional el proyecto de la carretera hacia la Alta Guajira, una obra que cuenta con estudios técnicos y financiación asegurada para su primera etapa, pero que permanece inconclusa.

Dura crítica en contra del minSalud por polémica respuesta en vivo a gerente de hospital que lloró: “Indolente e inconsciente”
Lanchas ambulancias entregadas en Maicao, un municipio sin mar ni río.
Lanchas ambulancias entregadas en Maicao, un municipio sin mar ni río. Foto: Ministerio de Salud

Según el senador, el estancamiento no obedece a falta de planeación, sino a la ausencia de voluntad política para asignar los recursos necesarios en el Presupuesto General de la Nación y completar una infraestructura clave para el departamento.

Si bien reconoció que el transporte marítimo podría servir como alternativa transitoria para evacuar pacientes desde zonas apartadas, insistió en que los guajiros están agotados de soluciones improvisadas.

Asocientíficas responde a MinSalud por polémica respuesta al video del gerente de un hospital en Antioquia que no tenía cómo pagar sueldos
“Después de más de tres años exigiendo que se cumpla la promesa de financiar la carretera, el Gobierno responde con pañitos de agua tibia en lugar de una solución estructural”, señaló.

Para Deluque, la discusión va más allá de la entrega puntual de equipos y se centra en la necesidad de garantizar conectividad terrestre real, que permita traslados rápidos y seguros hacia centros hospitalarios de mayor complejidad. Sin vías adecuadas, afirmó, cualquier estrategia de atención en salud seguirá siendo insuficiente y reactiva.

El senador reiteró su llamado al Gobierno nacional para que honre los compromisos adquiridos y priorice la inversión en infraestructura vial en la Alta Guajira, como condición indispensable para asegurar atención digna en salud y cerrar brechas históricas que afectan a la región.

Noticias Destacadas