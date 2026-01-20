Asocientíficas responde a MinSalud por polémica respuesta al video del gerente de un hospital en Antioquia que no tenía cómo pagar sueldos

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se pronunció por el video que se conoció donde el gerente del hospital San Rafael de Itagüí, Luis Fernando Arroyave, aparece llorando porque no tenía cómo pagarles el sueldo a sus trabajadores por las millonarias deudas que le tiene la Nueva EPS. El funcionario en diálogo con Caracol Radio precisó que los “ricos también lloran”.

Asimismo, Jaramillo agregó: “Allá hay dos hospitales; el San Rafael es departamental y el hospital del Sur es municipal, que está cubriendo la mayoría de servicios que no presta San Rafael”.

También, reconoció que la Nueva EPS tiene una deuda con ese centro asistencial: “Sí hay una deuda, son 6 mil millones, y la Nueva EPS se ha comprometido a pagarla”, dijo.

Y es que tras estas polémicas declaraciones, desde la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (Asocientíficas) rechazaron estas declaraciones, precisando que es necesario que desde el Gobierno nacional puedan tomar decisiones profundas en medio de esta crisis estructural que hoy vive el sistema de salud.

“‘Los ricos también lloran’ no es una respuesta a la crisis estructural de nuestro sistema de salud. El THS y millones de pacientes esperan soluciones serias, no frases desafortunadas. Desde la ACSC reiteramos: la salud debe ser una prioridad, no un escenario para la indiferencia”, dijeron por medio de su cuenta en la red social X.

Asimismo, indicó que este tipo de respuestas solo son el reflejo de lo que ha sido la gestión de Jaramillo frente a la cartera de salud en el Gobierno de Gustavo Petro.

“Es el reflejo de lo que fue su labor al frente de esta cartera. Señor Ministro, el talento humano es el que está poniendo la cara al sistema de salud y a los pacientes, porque claramente usted no lo es”, agregaron.

Una denuncia

Y es que en medio de toda esta polémica, se conoció una grave denuncia que realizó el doctor Agamenón Quintero, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), quien sostuvo que desde el pasado 6 de agosto del 2025 “solicitó al Ministerio de Salud informar cuántos Equipos Básicos de Salud (EBS) están funcionando en el país, cómo están conformados y cuáles son las modalidades de contratación del personal competente para su debido funcionamiento, sin que a la fecha se tenga respuesta de fondo”.

Precisó que no recibieron respuesta, por lo que instauraron una tutela que fue fallada a su favor, pero aun así el Ministerio de Salud no ha entregado la información que les solicitaron.

“No es entendible cómo el Ministerio de Salud ha invertido desde el año 2022 más de 4 billones de pesos para Equipos Básicos en Salud, y a la fecha no tenga conocimiento de cómo fueron utilizados estos rubros por parte de los hospitales, y menos si su programa estrella cumple con las necesidades y expectativas que creó en torno al mismo”, afirmó Agamenón Quintero.

Las solicitudes al Ministerio de Salud fueron concretas y claras: