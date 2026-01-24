¿Otro caso carrotanques?

Los memes y las burlas no se hicieron esperar. El pasado miércoles, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció la entrega de dos lanchas ambulancia para el Hospital San José de Maicao, en La Guajira, por un valor de 1.680 millones de pesos; pero al instante llovieron las críticas.

La entrega de estas ambulancias para atención marítima de dos personas en camilla, completamente dotadas, debería haber generado los aplausos de todos si no fuera porque Maicao no tiene mar. Este municipio, de cerca de 200.000 habitantes, está a casi 60 kilómetros de Puerto Bolívar, el muelle más cercano, con el que se conecta a través de una vía en regulares condiciones. Este tramo, que requiere cerca de dos horas dependiendo de las condiciones climáticas, conecta también a los municipios de Albania y Uribia. En este territorio desértico no hay ríos, no hay arroyos, no hay siquiera agua potable en muchos hogares. Son 8.500 kilómetros cuadrados de desierto los que conforman la Alta Guajira, sin un solo afluente de agua. ¿Para qué, entonces, comprar lanchas ambulancia?

Según Larry Laza, gerente interventor del hospital de Maicao, la compra de estas embarcaciones responde a una “necesidad sentida del territorio” y es poder trasladar pacientes desde zonas muy apartadas de La Guajira hasta centros con mayor capacidad asistencial. Explica que, en épocas de lluvia, el traslado de un paciente por tierra puede tardar incluso entre 20 y 25 horas, pero que con estas lanchas los tiempos de atención se reducirán a cerca de cinco horas. ¿Cómo?

El hospital de Maicao, dice Laza, sirve a Uribia, Albania, Manaure y Maicao, principalmente, en el norte de La Guajira. Estas ambulancias estarán embarcadas en los corregimientos de Puerto Estrella y Bahía Honda. Allí serán llevados los pacientes vía terrestre y desde estos dos puertos serán transportados en las lanchas hasta Puerto Bolívar, donde nuevamente serán trasladados vía terrestre a los hospitales de Maicao o Riohacha.

¿Por qué no entregaron, entonces, las ambulancias al hospital de Riohacha, municipio que sí tiene puerto marítimo? ¿No ahorraría esto tiempo de atención al eliminar un segundo traslado terrestre hasta Maicao?

El gerente Larry Laza defiende la propiedad de las ambulancias y asegura que el hospital de Maicao tiene toda la autonomía e idoneidad para manejar este servicio y que, además, tiene una sede hospitalaria en el corregimiento de Nazareth, en el norte de La Guajira, que complementa el servicio. El mismo presidente Petro defendió esta postura en sus redes ante el informe de un medio de comunicación que reportaba las críticas. “No se le ocurrió siquiera investigar a este medio que el hospital de Maicao tiene una sede hospitalaria en Nazareth, extremo norte de Colombia en el mar Caribe. ¿Cómo podrían entender sus lectores que ahora el sistema de salud avanzado ya no deja morir a los pacientes en las rancherías costeñas, porque no tienen dinero o no están afiliados a la EPS del dueño político del departamento, sino que los lleva por el mar, de manera gratuita, hasta hospitales de mayor complejidad que puedan aliviarlos?”, dijo el presidente.

Nazareth queda en toda la punta norte de La Guajira. Para ir desde el hospital de Nazareth hasta Puerto Estrella, que es un puerto artesanal, se requieren entre tres y cuatro horas, en una vía de cerca de 100 kilómetros, que solo puede recorrerse en vehículo tipo 4×4. En épocas de lluvia, dicen los pobladores, un vehículo puede gastarse incluso un día.

Además de los largos recorridos en tierra, otra de las críticas ha sido: ¿quién va a asumir el mantenimiento de estas lanchas ambulancia? El hospital de Maicao está intervenido desde 2016 por sus constantes problemas administrativos y crisis financieras. Desde el 7 de febrero de 2022, el médico Larry Laza es el gerente interventor y el encargado de sacar adelante una entidad que a marzo de 2023 tenía una deuda de 35.000 millones de pesos en pasivos y más de 101.000 millones en cartera por cobrar.

Pero Laza asegura que el hospital hoy es el que tiene las mejores condiciones financieras en el sector salud de La Guajira y que muy pronto, por sus buenos resultados, la Superintendencia revisará las condiciones para que regrese a manos del departamento.

Asimismo, la médica internista Tatiana Villareal, que, hay que aclarar, hoy aspira a ser senadora por Salvación Nacional, asegura que el hospital de Maicao no tiene permisos para transporte marítimo, pues, revisado el Registro Especial de Prestadores de Salud, no está habilitado para ejecutar dichas labores. Por ello considera que al prestar este tipo de servicio se estaría cometiendo una irregularidad y que se está implementando una supuesta solución de atención que no tiene ningún sustento técnico.

Además de las dos lanchas ambulancias, el Ministerio de Salud le entregó al hospital de Maicao 11 ambulancias, que tuvieron un valor de 2.976 millones de pesos. Estos recursos se suman a los cerca de 90.000 millones invertidos en la remodelación del Hospital Nuestra Señora de los Remedios, de Riohacha, y a los 35.298 millones entregados a obras en el hospital de Manaure.

En este Gobierno el dinero ha corrido a manos llenas en La Guajira. Pero ¿están estas inversiones reflejadas en el bienestar de los guajiros? ¿O, como en el caso de los carrotanques, los jagüeyes, las plantas desalinizadoras y los tanques de agua, se están empleando en campañas políticas?

“El hospital de Nazareth, el mismo que el presidente Petro dijo que se habían robado los políticos locales, sigue en manos de los mismos”, me dice una fuente que conoce perfectamente la política de La Guajira. “¿Quiénes son? Bonifacio Henríquez, exalcalde de Uribia, y el actual alcalde, Jaime Buitrago. Hoy Bonifacio le está haciendo campaña a Wadith Manzur, y Jaime Buitrago le enfiló todas las baterías a Martha Peralta. Eso, en plata blanca, responde a una sola cosa: expropiaron el hospital de Nazareth para poder hacer campaña política”.

Esperemos que no y que esta vez no se vayan a perder otros miles de millones en La Guajira.