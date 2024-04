Se conoce chat del día en el que Daniel Sancho mató a Edwin Arrieta: “Está con el español al que le prestó plata”

¿Qué decía el chat?

“Me dijo que este tipo (Edwin) le había amenazado, en el momento, no de muerte, sino con hacer daño a su familia. Nadie sabía nada. No sé muy bien por qué va Edwin a la isla. Supongo que no me dijo nada porque es algo personal. ¿Quién no ha tenido una relación en la que se ha equivocado? ¿Una relación tóxica? Lo que pasa es que esto ha detonado en algo tremendo”, sentenció el actor.