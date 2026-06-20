Seis generales de la Policía y de las Fuerzas Militares que estuvieron bajo las órdenes de Gustavo Petro advierten en SEMANA lo que los colombianos se juegan en las urnas este domingo y anticipan las amenazas que deberá enfrentar el próximo jefe de Estado.

Ellos respondieron tres preguntas: 1) ¿Qué se decide en la segunda vuelta presidencial? 2) ¿Qué debe mejorar el próximo gobierno en las Fuerzas Militares y la Policía?; 3) ¿Los uniformados deberían tener el derecho a votar?

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Mayor general (r) William René Salamanca

Exdirector de la Policía (mayo 2023 – febrero 2025)

General (r) William René Salamanca, exdirector de la Policía. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

1. “El reto que tiene el nuevo gobierno es volver a una relación normal, en lo diplomático, lo comercial y la seguridad, con los Estados Unidos. Para mí, es una de las mayores prioridades que tendría el próximo gobierno, porque es nuestro principal aliado. ¿Qué está en juego? Estas elecciones van a definir seguridad, el fortalecimiento de la democracia, la confianza inversionista, la confianza en las instituciones y, por supuesto, el ejercicio de gobernabilidad”.

2. “Empezar a replantear la estrategia del mismo Estado frente a la expansión de grupos armados en el país. Las economías ilícitas están fortaleciendo a los grupos armados organizados en el territorio y, por supuesto, empezar a fijar un control territorial a la ofensiva. Hay zonas donde, realmente, la criminalidad está campeando. En esa ofensiva, el nuevo gobierno deberá valorar cómo la cooperación policial internacional debe hacerse presente en nuestro país para atacar la criminalidad de manera articulada. La inteligencia tiene que anticiparse para evitar desmanes en el país. Yo sí creo que ha habido un debilitamiento de las capacidades de la inteligencia”.

3. “Yo creo que el país no está preparado para poder autorizar que los policías y militares tengan el derecho al voto. No estamos suficientemente maduros para que la fuerza pública ejerza el derecho al voto”.

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Mayor general (r) Henry Sanabria

Exdirector de la Policía (agosto 2022 – abril 2023)

General (r) Henry Sanabria, exdirector de la Policía. Foto: juan carlos sierra-semana

1. “La integridad y autonomía de las ramas del poder público. Particularmente, hay que proteger a las altas cortes, ellas son el mecanismo de supervivencia más efectivo de una democracia, porque permea con el filtro de la Constitución y las leyes cualquier acto del Ejecutivo o del Congreso que desborde el orden jurídico”.

2. “Su capacidad de acción, colocar el torque al máximo en el avance militar sobre los grupos armados ilegales para el control territorial. A la Policía, simplemente, dejarla actuar, porque es el cuerpo policial con más facultades en el mundo. A los militares y policías hay que instruirlos sobre lo que el DIH y los DD. HH. sí permiten hacer, cambiar el lenguaje del ‘no se puede’”.

3. “Colombia, por su cultura, aún no está preparada para dar ese paso. Los apasionamientos individuales y el fervor colectivo propios de cada campaña y elección no afloran en los militares y policías porque los diluye la prohibición de deliberar y ejercer el sufragio”.

Brigadier general (r) Néstor Caro

Excomandante de la División de Aviación y Asalto Aéreo (junio 2024 – octubre 2024)

General (r) Néstor Caro. Foto: Ejército.

1. “En la segunda vuelta presidencial está en juego la recuperación de la seguridad nacional, el mantenimiento de la democracia en nuestro país y el fortalecimiento de las instituciones legítimamente constituidas del Estado. Así como recuperar la confianza internacional”.

2. “El nuevo conductor político debe diseñar una estrategia de seguridad nacional que se convierta en su política de seguridad, donde combine la acción de todos los instrumentos de poder del Estado (político, diplomático, informacional, económico y militar). De igual forma, se debe brindar seguridad jurídica a la fuerza pública. En el nivel táctico, se debe reentrenar a las fuerzas y suministrarle los recursos económicos suficientes para su funcionamiento adecuado”.

3. “En mi concepto, los uniformados sí debieran tener derecho a votar. Los militares y policías en servicio activo son ciudadanos antes de cualquier otra cosa y no deberían ser despojados de sus derechos políticos. Todas las demás instituciones civiles del Estado en las cuales también existe una organización jerárquica permiten el voto de sus funcionarios”.

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Brigadier general (r) Giovani Valencia

Excomandante de la Tercera División del Ejército (diciembre 2024 – noviembre 2024)

General Giovani Valencia. Foto: Ejército Nacional.

1. “Lo que se juega en la segunda vuelta presidencial es el orden constitucional y, como consecuencia, las libertades. Es la democracia en sí misma la que está en riesgo. Colombia debe ser responsable en la elección de su conductor político, pues de su liderazgo y acogimiento a la Constitución tendrá la gran tarea de catapultar intereses nacionales”.

2. “Se debe mejorar en la moral y en la inversión de las capacidades de los elementos del campo de combate (inteligencia, maniobra y movimiento, fuegos, sostenimiento, comando y control), pues están relacionadas entre sí. Unas Fuerzas Militares y de Policía bien motivadas y capacitadas incrementan el poder relativo de combate. La asistencia de nuevas tecnologías es indispensable para ir adelante; es decir, tener el concepto de la anticipación por encima de la reacción”.

3. “Las Fuerzas Militares y de Policía son el bastión de la patria. La no deliberación en política permite y garantiza imparcialidad ante cualquier escenario. El voto para el uniformado podría ser sujeto a politización de las fuerzas, incluso a los populismos”.

Brigadier general (r) José James Roa

Exdirector de Carabineros de la Policía (diciembre 2024 – junio 2025)

El general (r) José James Roa Castañeda. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

1. “Colombia atraviesa un problema de fortaleza institucional que coloca en peligro la democracia, el rumbo político, económico e institucional del país durante los próximos cuatro años. Debemos reconocer que está en riesgo la estabilidad política, económica, alimentaria y la libertad de cada colombiano”.

2. “En el próximo gobierno se deben fortalecer la autonomía institucional, las capacidades logísticas y humanas de la fuerza pública desde su interior, fortaleciendo el concepto de que sin la fuerza pública, ningún país es viable, y que, para garantizar el acatamiento de la Constitución, siempre van a ocupar un papel preponderante”.

3. “Para garantizar la independencia y permitir su papel de garantes de la democracia, la fuerza pública debe estar alejada del ámbito político”.

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Brigadier general (r) Óscar Murillo

Exsubjefe del SEMAI de las Fuerzas Militares (diciembre 2023 – diciembre 2024)

Brigadier general (R) Óscar Murillo. Foto: Suministrada a SEMANA.

1. “Esta segunda vuelta quizás sea la más importante en los últimos cincuenta años porque no solo se está hablando de cambiar las políticas de gobierno, sino de desconocer los avances de la democracia colombiana. Por otro lado, las Fuerzas Militares están siendo llevadas a un punto de inflexión en su historia. Los militares en este país han soportado en estos cuatro años desplantes, comentarios abusivos. La fuerza pública en este país ha respondido con muestras de lealtad al pueblo y a la Constitución. El 21 de junio es vital. Deberán demostrarlo como nunca, llamando al orden y al respeto; deben estar listas, tanto en procesos de inteligencia y operacional”.

2. “El Estado debe mejorar la asignación presupuestal del sostenimiento e inversión. Hay que recuperar capacidades. No podemos olvidar el dinero que devolvió el exministro Velásquez al inicio y al final de su pésima gestión”.

3. “En una situación como esta, de alta polarización e incertidumbre, los militares activos deben permanecer al margen, y evitar cualquier instrumentalización política, conocimiento de nuestra historia”.