“Cepeda perderá las elecciones”: exfiscal Viviane Morales dijo que, por eso, Petro seguirá insistiendo en fraude para “generar caos”

SEMANA: ¿Cree que Gustavo Petro sigue en campaña política e insiste en ambientar el supuesto fraude de cara a las presidenciales del 2026?

VIVIAN MORALES (V. M.): No es que siga, es que él nunca se ha bajado de hacer campaña política. Por eso, no ha gobernado. Se ha mantenido en campaña política todo el tiempo, tratando de fortalecer y mantener activas sus bases con mensajes siempre violentos y polarizantes.

Eso que está haciendo sobre el tema electoral no es de ninguna manera— como quedó demostrado en una reciente sentencia del Tribunal de Bogotá— una manifestación seria de preocupación sobre el sistema. El Tribunal, en un tono muy jurídico y juicioso, devela todas las mentiras que el presidente Petro ha dicho: no es cierto que se haya incumplido algún mandato u obligación que haya dado el Consejo de Estado, no es cierto que haya habido fraude en 2022.

Pero Petro insiste en esas banderas porque le van a permitir, en caso de una derrota en las urnas, que lo que hubo fue un fraude en el sistema electoral. Y con eso, tratar de levantar el ánimo de sus bases para intentar generar una situación de mucho conflicto y de caos en torno a la próxima elección en Colombia.

SEMANA: ¿Por qué la gente insiste en que Gustavo Petro participa en política, pero no pasa nada? Los organismos de control dónde están.

V. M.: Porque esta presidencia nos ha demostrado las debilidades en nuestro sistema constitucional: la fundamental es la falta de organismos que realmente puedan vigilar y hacer responder a un presidente en Colombia.

La exfiscal Viviane Morales. Foto: carlos julio martínez-semana

SEMANA: ¿Y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara?

V. M.: La Comisión, como siempre, no hizo nada. Y ya sabemos por qué. Muchos de sus miembros estuvieron participando en la corrupción y el festín de contratos y recursos que se dieron desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Eso paralizó.

Lo que es increíble es que miembros de otros partidos que, supuestamente, no pertenecen al combo del presidente de la República, hayan permanecido en silencio, porque en la Comisión tienen asiento todos los partidos. Y hay un silencio de algunos que dicen estar en la oposición, pero no hicieron nada.

SEMANA: Habla como si considerara que Iván Cepeda perderá las elecciones. ¿Por qué lo cree?

V. M.: Estoy segura de que Iván Cepeda perderá las elecciones. Colombia está despierta, sabe el peligro enorme para nuestro país de una nueva victoria del Pacto Histórico. Estoy segura de que vamos a ganar. La conciencia moral de Colombia se levantará y vamos a ganar.

Iván Cepeda, candidato presidencial desde Medellín. Foto: Captura de pantalla de transmisión en vivo.

SEMANA: Pero las encuestas dicen que Cepeda pasará a la segunda vuelta.

V. M.: No estoy diciendo que en primera, pero en segunda vuelta, estoy segura, vamos a ganar.

SEMANA: Habla de la intención de Gustavo Petro de abrirle la puerta a jefes de estructuras criminales ad portas de las elecciones. ¿Qué busca el presidente con esto? ¿Hay relación con los comicios?

V. M.: Escribí una columna para el diario El Tiempo y tiene una hilación. Lo primero es que Petro dirá que habrá fraude para justificar la fuerza de sus milicias reales, diciendo que el sistema electoral es vulnerable y que hubo fraude.

Eso se alienta con grupos violentos encabezados por todos estos combos criminales, por las milicias que tienen y movilizan. Es una estrategia redonda. Hay que verla así: la estrategia de generar zozobra y la supuesta justificación de un fraude para las movilizaciones violentas. No es una cosa espontánea ni improvisada. Es la estrategia.

SEMANA: De otro lado, fue fiscal general, ¿cómo ve hoy el papel de la fiscal Luz Adriana Camargo?

V. M.: Tengo que confesar que me ha parecido que el país exigiría en este momento una Fiscalía que demostrara realmente su independencia. Estos temas de las órdenes de captura, el levantamiento de órdenes, la revocación de otras y el no haber actuado frente a lo de alias Calarcá Córdoba, cuando es claro que, si se cometen delitos después de haberse levantado una orden de captura, estas deben ser revocadas. Lo que más duele es no haber sentido, en estos casos, una independencia de la Fiscalía.

Gustavo Petro y Luz Adriana Camargo. Foto: Semana, Colprensa

SEMANA: Gustavo Petro y la fiscal Luz Adriana Camargo viven fuertes tensiones; el presidente, por ejemplo, dice que se arrepiente de haber ternado a la fiscal. ¿Estas peleas son nuevas?

V. M.: Con Gustavo Petro se dio una pelea abierta entre la Fiscalía y la Presidencia. Primero, Petro tuvo un enfrentamiento con Francisco Barbosa y ahora con Luz Adriana Camargo. También hubo una entre Alfonso Valdivieso y Ernesto Samper tras el escándalo del proceso 8.000.