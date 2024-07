Viviane Morales dice que la oposición “está desteñida contra Petro” y que la U. Nacional es la prueba de la Constituyente del Gobierno

V.M.: Primero porque desafiaron la legalidad. Es que hubo una toma ilegal de la U. Nacional, es que esa elección de Leopoldo Múnera no fue legal. Y nos la impusieron porque la Nacional no solo es de los estudiantes y profesores, es del Estado, de la Nación. La elección del rector es espuria, sin una base legal, por eso, algunos de los miembros del consejo directivo se abstuvieron. Yo creo que sí cometieron una irregularidad. Y debe ser puesta en conocimiento de la Fiscalía General.

V.M.: Esa fue una pregunta que formulé en una columna de opinión del diario El Tiempo. Me sorprende que la oposición haya estado activa en algunos proyectos de ley, pero ha estado muy desteñida en el control político que no solamente consiste en ir y citar a los ministros y hacer un debate, también se juega en la facultad de iniciar las investigaciones al Presidente. Cómo es posible que existiendo miembros de oposición en la Comisión de Acusación no hayan levantado su voz para exigirles a los representantes a cargo de las investigaciones que den cuenta de lo que están haciendo. La plenaria de la Cámara tiene las facultades de pedirle a la Comisión que de cuenta de lo que ha hecho y no ha hecho nada. Creo que la oposición, a veces, se destiñe y solo es de dientes para afuera.