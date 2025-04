El exfiscal Francisco Barbosa criticó de forma contundente al presidente Gustavo Petro porque no reconoció la victoria del presidente Daniel Noboa en Ecuador.

Cuando la democracia no le sirve, la ataca. @petrogustavo guarda silencio ante el fraude en Venezuela, pero cuestiona los comicios en Ecuador porque su amigo no ganó. Ahora lanza sospechas sobre las elecciones de 2026 en Colombia. ¿Está preparando el terreno para desconocer el… pic.twitter.com/0qC8jyxRNH

El exfiscal cuestionó a Petro, no porque no haya reconocido la victoria de Noboa en Ecuador, sino que por el contrario haya dudado de ese resultado. Para Barbosa, la explicación de ese hecho es que el escrutinio no le favorece al “expresidente prófugo Rafael Correa, a quien Barbosa relacionó de tener una ”amistad" con Petro.