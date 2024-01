“Están muy asustados”: la exfiscal Viviane Morales dice que Petro “tiene afán” de que se escoja al sucesor de Barbosa por líos de su familia y la campaña

El expresidente Uribe había presentado una terna, la Corte se tomó su tiempo, el expresidente cambió la terna una vez, si la memoria no me falla. La Corte tiene 23 miembros, su reglamento dice que quien sea elegido debe tener las dos terceras partes de sus miembros. Eso significaba que se necesitaban 16 votos, las dos terceras partes, una elección calificada, pero también la Corte fue perdiendo a sus miembros porque tenían que elegirse por las dos terceras partes de sus votos y no se lograron poner de acuerdo. Así que la Corte llegó a tener 18 miembros. Usted entenderá que para sacar 16 votos de 18 era un tema muy difícil. Llegó el presidente Juan Manuel Santos y, recién elegido, decidió cambiar la terna, él presentó una nueva integrada por los doctores Carlos Gustavo Arrieta, Juan Carlos Esguerra y yo, como garantía de la representación de la mujer. Nos presentamos el 1 de diciembre en una audiencia ante la Corte Suprema y ese mismo día me eligió a mí en una sesión de casi 12 horas .

V.M.: Cuando he representado a la institución, creo que la institución es la que debe hablar, no uno. Eso, para mí, significa especialmente en los cargos de la Justicia, uno debe evitar los adjetivos, los insultos y agravios. La institución misma, con la fuerza que tiene, por lo que significa, es la que debe hablar. Yo siempre considero que las decisiones tienen que hablar por sí solas y que el fiscal no podía salir a adjetivar, a colocarse un tanto en el tema de posición política, ni ningún juez. Los jueces no pueden ser la oposición política en un país, lo que tienen que hacer es poner a funcionar la Justicia. Cuando usted adjetiva e insulta en un cargo que no es político, sino judicial, lo que atenta es contra la legitimidad de las decisiones de la justicia, porque, por perfectas o buenas que sean, siempre les van a encontrar la mancha de la suposición de que se hayan tomado por intereses políticos.