Viviane Morales: “La ruptura institucional la provoca Gustavo Petro cuando no acata la suspensión de Leyva”. Dice que ve “mucho acomodamiento” en los partidos políticos

Morales negó tajantemente que exista esa ruptura. “De ninguna manera. Lo que ha pasado es que las instituciones han venido funcionando, cumpliendo sus competencias y tareas desde el punto de vista legal y constitucional . La ruptura institucional la ha hecho Gustavo Petro al no cumplir la orden de la procuradora general, Margarita Cabello, porque el presidente tenía la obligación de cumplirla, a pesar de que de ahí se puede continuar un proceso en el que el canciller Álvaro Leyva puede defenderse”, dijo.

Recordó que Colombia no había visto a un presidente que desconociera tan folclóricamente a un procurador.

Reiteró que Petro es un provocador profesional y aseguró que quiere medir cuál es de verdad la respuesta de las instituciones democráticas y la ciudadanía colombiana, “porque, de alguna manera, si esto se permite y no pasa nada, y la ciudadanía no protesta y él sigue desconociendo las órdenes legítimas de las autoridades, lo que está midiendo es su propio poder. Él se está midiendo en sus propios límites”, resaltó.

Viviane Morales insistió en que se debe tener mesura, pero no cobardía frente a la postura del Presidente.

“Me parece que hay mucho acomodamiento. Es que después de lo que el presidente dijo el 2 de febrero a través de sus trinos tuvo que haber unas declaraciones muy fuertes de los partidos políticos defendiendo la institucionalidad, porque aquí no hay ninguna ruptura de la institucionalidad, se han venido haciendo las investigaciones disciplinarias por parte de la Procuraduría , en desarrollo de sus competencias. Y por parte de la Fiscalía”, expresó.

Y siguió: “Aceptarle al Presidente que Álvaro Leyva es el primer canciller sancionado no es argumento . Eso no controvierte la decisión de la Procuraduría. Él lo que está es desconociendo abiertamente una orden legítima de una autoridad como la Procuraduría, tratando de humillar a una institución democrática cuya cabeza principal fue elegida por el Congreso”.

Viviane Morales recordó, además, que la Procuraduría no es un organismo administrativo anodino.

Viviane morales Ex fiscal general de nación | Foto: carlos julio martinez

Al contrario, “es un organismo constitucionalizado con tantos años de vigencia en el país y dirigido por una funcionaria elegida por el Congreso. El presidente —reitero— está midiendo sus límites y está viendo si la institucionalidad le responde. Me preocupa que si no hay una respuesta enérgica, no agresiva, por parte de partidos políticos, gremios, el Congreso, él va a ir más allá”.