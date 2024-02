Viviane Morales dice que Gustavo Petro es un “provocador profesional” que “humilla a la Procuraduría”

Ahí le doy ese dato, un antecedente bastante desconocido para el país, pero ocurrió. Sin embargo, ningún presidente, deliberadamente, había desafiado una orden. Peor aún, en este caso no solo ha permitido que Álvaro Leyva siga en su puesto, sino que lo que no había hecho en año y medio como Canciller decidió hacerlo la semana después de la suspensión.

V.M.: Él quiere medir cuál es de verdad la respuesta de las instituciones democráticas y la ciudadanía colombiana, porque, de alguna manera, si esto se permite y no pasa nada, y la ciudadanía no protesta y él sigue desconociendo las órdenes legítimas de las autoridades, lo que está midiendo es su propio poder.

V.M.: Sí. Yo digo una cosa: mesura, sí, y cobardía, no, como escribí en una columna del diario El Tiempo . Me parece que hay mucho acomodamiento. Es que después de lo que el Presidente dijo el 2 de febrero a través de sus trinos tuvo que haber unas declaraciones muy fuertes de los partidos políticos defendiendo la institucionalidad, porque aquí no hay ninguna ruptura de la institucionalidad, se han venido haciendo las investigaciones disciplinarias por parte de la Procuraduría, en desarrollo de sus competencias. Y por parte de la Fiscalía.

Y aceptarle a él que Álvaro Leyva es el primer canciller sancionado no es argumento. Eso no controvierte la decisión de la Procuraduría. Él lo que está es desconociendo abiertamente una orden legítima de una autoridad como la Procuraduría, tratando de humillar a una institución democrática cuya cabeza principal fue elegida por el Congreso.

Es que la Procuraduría no es un organismo administrativo anodino, es un organismo constitucionalizado con tantos años de vigencia en el país y una funcionaria elegida por el Congreso. El Presidente —reitero— está midiendo sus límites y está viendo si la institucionalidad le responde. Me preocupa que si no hay una respuesta enérgica, no agresiva, por parte de partidos políticos, gremios, el Congreso, él va a ir más allá.