Política

Ministerio del Interior reconoce que las mesas de votación se cerraron “con total normalidad”

El ministro Armando Benedetti dijo que la jornada se desarrolló con total tranquilidad.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
8 de marzo de 2026, 4:47 p. m.
El ministro del Interior, Armando Benedetti.
El ministro del Interior, Armando Benedetti. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

A pesar de las dudas que generó el presidente Gustavo Petro sobre el proceso electoral, el Gobierno nacional reconoció que las elecciones se desarrollaron con total normalidad.

“En total normalidad se cerraron las mesas de votación en Colombia”, dijeron desde el Ministerio del Interior, a cargo de Armando Benedetti.

Esa conclusión se dio luego del Puesto de Mando Unificado (PMU) que se llevó a cabo en la sede de esa cartera desde donde se hizo monitoreo de la jornada de este 8 de marzo.

El Ministerio del Interior informó que, a pesar de la normalidad de las elecciones, se registraron 648 presuntos delitos de constreñimiento al elector; 229 posibles intervenciones en política de funcionarios públicos; 110 presuntas violaciones al régimen de propaganda electoral; y 47 presuntas conductas de trashumancia electoral.

Política

🔴 EN VIVO | Resultados elecciones en Colombia hoy: toman ventaja Claudia López, Roy Barreras y Paloma Valencia

Política

De suspendido a expulsado: Centro Democrático sacó a Víctor Hugo Moreno, candidato a la Cámara capturado con $20 millones en Leticia

Nación

¿A qué hora anuncian los resultados de las elecciones de Cámara y Senado 2026?

Política

La reaparición de Verónica Alcocer, durante las elecciones del 8 de marzo de 2026, en estas imágenes que no mostró la TV

Política

Centro Democrático tomó drástica decisión contra candidato a la Cámara a quien le encontraron $20 millones este domingo de elecciones

Política

¿Quién es Víctor Hugo Moreno, el candidato a la Cámara que fue detenido con $20 millones en efectivo?

Política

Paloma Valencia, tras ejercer su derecho al voto, lanzó advertencia sobre discurso de “fraude” de Petro: “Parece más bien una preparación”

Política

Tribunal deja en firme el nombramiento de Armando Benedetti como ministro del Interior

Macroeconomía

Contratistas del Estado recibirían pagos atrasados tras retrasos presupuestales

Bogotá

Reunión entre el Ministerio del Interior e indígenas y afros del Cauca se retrasó: manifestantes dejaron salir a empleados retenidos en el CAN

ELECCIONES 2026
Armando Benedetti ejerció su derecho al voto junto a su familia. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“4:00 p.m., se cierran las urnas en todo el territorio nacional. En total tranquilidad el pueblo colombiano participó hoy para elegir al próximo Congreso de la República y a los candidatos presidenciales en las consultas interpartidistas”, aseguró Benedetti.

Asimismo, el PMU recibió una alerta en el departamento de Chocó donde, debido a las lluvias, algunas personas no pudieron acercarse a los puestos de votación, por lo que se hizo un llamado para que se pudiera garantizar el voto de las personas que se acercaron hasta estos puntos.

Llegó la hora de elegir: SEMANA presenta los resultados de las consultas y el Congreso en tiempo real

A pesar del cierre de las urnas, desde el Ministerio del Interior se informó que se mantendrá la vigilancia durante la jornada, especialmente en la etapa de preconteo y conteo de votos en todas las regiones del país.

En ese sentido, desde el propio Gobierno se estaría descartando cualquier posibilidad de fraude, especialmente luego de que el presidente Gustavo Petro enviara mensajes en ese sentido durante las últimas semanas.

Incluso, en las últimas horas, durante la jornada electoral, el mandatario publicó varios trinos denunciando estos hechos.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, invitó a todos a escoger al nuevo Congreso de la República y los candidatos presidenciales de las consultas interpartidistas.
Benedetti acompañó al presidente Petro en medio de la jornada. Foto: Presidencia de la República

“Esta avalancha de votación ilícita proveniente de la frontera hacia Cúcuta debe ser asumida por el Ministerio de Defensa. Esto se llama fraude a escala del Norte de Santander. El alcalde de Cúcuta debe actuar de inmediato. Son 60 buses detenidos, cuya empresa debe ser investigada de inmediato, trayendo masivamente votantes del otro lado de la frontera. Se ha capturado en esta operación de cuidado del voto al hijo del importante contratista de la alcaldía; espero la Policía y su comandante cumplan con su deber”, aseguró el mandatario.

Se espera que en las próximas horas se pueda conocer el resultado electoral tanto de las consultas interpartidistas como del Congreso de la República.

Más de Política

La Misión de Observación Electoral (MOE) dio un parte tranquilidad sobre la jornada electoral de este domingo 8 de marzo.

Elecciones 2026: MOE entregó parte de tranquilidad sobre la jornada electoral

⁠Paloma Valencia, Roy Barreras y Claudia López

🔴 EN VIVO | Resultados elecciones en Colombia hoy: toman ventaja Claudia López, Roy Barreras y Paloma Valencia

Víctor Hugo Moreno, candidato a la Cámara por el Centro Democrático, fue expulsado del partido.

De suspendido a expulsado: Centro Democrático sacó a Víctor Hugo Moreno, candidato a la Cámara capturado con $20 millones en Leticia

ELECCIONES 2026

¿A qué hora anuncian los resultados de las elecciones de Cámara y Senado 2026?

Verónica Alcocer, en Bogotá, durante las elecciones del 8 de marzo de 2026. Aquí, acompañando al presidente, Gustavo Petro, a abrir la jornada electoral

La reaparición de Verónica Alcocer, durante las elecciones del 8 de marzo de 2026, en estas imágenes que no mostró la TV

Víctor Hugo Moreno, candidato a la Cámara por el Centro Democrático.

Centro Democrático tomó drástica decisión contra candidato a la Cámara a quien le encontraron $20 millones este domingo de elecciones

Víctor Hugo Moreno fue dejado en libertad tras encontrarle $ 20 millones de pesos.

¿Quién es Víctor Hugo Moreno, el candidato a la Cámara que fue detenido con $20 millones en efectivo?

ELECCIONES 2026

Paloma Valencia, tras ejercer su derecho al voto, lanzó advertencia sobre discurso de “fraude” de Petro: “Parece más bien una preparación”

Denuncian movilización de votos en Norte de Santander.

Gustavo Petro denuncia “avalancha de votación ilícita” en Norte de Santander: detectan 60 buses con votantes

Noticias Destacadas