Ministerio del Interior reconoce que las mesas de votación se cerraron “con total normalidad”

A pesar de las dudas que generó el presidente Gustavo Petro sobre el proceso electoral, el Gobierno nacional reconoció que las elecciones se desarrollaron con total normalidad.

“En total normalidad se cerraron las mesas de votación en Colombia”, dijeron desde el Ministerio del Interior, a cargo de Armando Benedetti.

Esa conclusión se dio luego del Puesto de Mando Unificado (PMU) que se llevó a cabo en la sede de esa cartera desde donde se hizo monitoreo de la jornada de este 8 de marzo.

El Ministerio del Interior informó que, a pesar de la normalidad de las elecciones, se registraron 648 presuntos delitos de constreñimiento al elector; 229 posibles intervenciones en política de funcionarios públicos; 110 presuntas violaciones al régimen de propaganda electoral; y 47 presuntas conductas de trashumancia electoral.

Armando Benedetti ejerció su derecho al voto junto a su familia. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“4:00 p.m., se cierran las urnas en todo el territorio nacional. En total tranquilidad el pueblo colombiano participó hoy para elegir al próximo Congreso de la República y a los candidatos presidenciales en las consultas interpartidistas”, aseguró Benedetti.

Asimismo, el PMU recibió una alerta en el departamento de Chocó donde, debido a las lluvias, algunas personas no pudieron acercarse a los puestos de votación, por lo que se hizo un llamado para que se pudiera garantizar el voto de las personas que se acercaron hasta estos puntos.

Llegó la hora de elegir: SEMANA presenta los resultados de las consultas y el Congreso en tiempo real

A pesar del cierre de las urnas, desde el Ministerio del Interior se informó que se mantendrá la vigilancia durante la jornada, especialmente en la etapa de preconteo y conteo de votos en todas las regiones del país.

En ese sentido, desde el propio Gobierno se estaría descartando cualquier posibilidad de fraude, especialmente luego de que el presidente Gustavo Petro enviara mensajes en ese sentido durante las últimas semanas.

Incluso, en las últimas horas, durante la jornada electoral, el mandatario publicó varios trinos denunciando estos hechos.

Benedetti acompañó al presidente Petro en medio de la jornada. Foto: Presidencia de la República

“Esta avalancha de votación ilícita proveniente de la frontera hacia Cúcuta debe ser asumida por el Ministerio de Defensa. Esto se llama fraude a escala del Norte de Santander. El alcalde de Cúcuta debe actuar de inmediato. Son 60 buses detenidos, cuya empresa debe ser investigada de inmediato, trayendo masivamente votantes del otro lado de la frontera. Se ha capturado en esta operación de cuidado del voto al hijo del importante contratista de la alcaldía; espero la Policía y su comandante cumplan con su deber”, aseguró el mandatario.

Se espera que en las próximas horas se pueda conocer el resultado electoral tanto de las consultas interpartidistas como del Congreso de la República.