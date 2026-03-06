Cristian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral, le envió mensaje a Petro tras hablar de fraude en las elecciones

El presidente Gustavo Petro no ha parado de mencionar que las elecciones que se llevarán a cabo el próximo domingo 8 de marzo se encuentran con riesgo de fraude electoral.

Lo anterior ha generado polémica, dado que le cuestionan al presidente Petro el hecho de que esté poniendo en duda la institucionalidad, sin tener pruebas.

“Si los datos de los colombianos y las colombianas son manejados por quien maneja los escrutinios electorales, si son los mismos, estamos en un inmenso peligro de fraude electoral”, afirmó el presidente Petro en días pasados, en medio de un evento.

En medio del ruido que ha generado el presidente Petro con sus declaraciones, Cristian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), le respondió en El Debate de SEMANA.

“El mensaje es que vamos a vivir una fiesta de la democracia todos los colombianos, desde el presidente hasta el que está cumpliendo 18 años... es una fiesta de la democracia, todos somos parte del mismo país. Y en un horizonte, darle garantías de que la próxima jornada electoral sea con la mayor tranquilidad, la mayor transparencia. Voten por el que quieran, esa es la invitación: de centro, de izquierda, de derecha, como ustedes quieran, pero salgan a votar que ahí está el futuro de nuestro país”, le dijo Quiroz al presidente Petro.

De tal modo, recalcó que no puede haber cabida a un discurso de odio y polarización.

“Yo creo que tenemos todos un horizonte y para allá vamos. Un país mejor, un país en democracia, y eso es lo que estamos buscando”, señaló.

Quiroz también recordó en El Debate que el CNE es una institución fuerte, independiente, administrativa y financieramente, algo que garantiza aún más la transparencia de las elecciones.

Yesid Lancheros, director de SEMANA, entrevistando a Cristian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Yo dirijo una corporación, yo dirijo el Consejo Nacional Electoral y, más allá de emitir opiniones, yo no puedo hacerlo. Yo tengo una responsabilidad corporativa de una institución. Lo único que yo puedo decir ante eso es que nosotros tenemos una institución fuerte, independiente, administrativa y financieramente, y le damos garantías de que el proceso electoral, [en el cual nos reunimos con la Procuraduría, la Registraduría y la Contraloría], de que las instituciones fuertes, sólidas, vamos a garantizar que en las próximas elecciones estén ahí sus votos”, le dijo Quiroz al presidente Petro.

De hecho, Quiroz aprovechó para agradecer todo el apoyo a la jornada electoral por parte de la Fuerza Pública. “A todos ellos, muchas gracias. Gracias a ellos tenemos esta democracia y todos podemos salir con tranquilidad”, agregó.