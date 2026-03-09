Así quedó la lista al Senado del Centro Democrático, una de las colectividades más votadas

Una de las listas más votadas al Senado fue la del Centro Democrático. El uribismo le apostó a una lista cerrada y logró incrementar algunos escaños con respecto a las votaciones del 2022. Para el Senado obtuvo 2.942.465 votos, con el 96,53 % de las mesas informadas.

Según las proyecciones del preconteo, se calcula que podrían tener entre 16 y 17 curules, aunque se deberá esperar al resultado del escrutinio, que terminará de definir cuántas curules logran realmente.

La lista está compuesta en el siguiente orden, quienes serían los senadores que entrarían a representar al uribismo en esa corporación:

Andrés Forero encabeza la lista al Senado del Centro Democrático. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Andrés Forero Rafael Nieto Claudia Zuleta Hernán Cadavid Julia Correa Carlos Meisel Christian Garcés María Clara Posada Honorio Henríquez Alirio Barrera Esteban Quintero Enrique Cabrales Óscar Villamizar Juan Espinal María Angélica Guerra Juan Fernando Caicedo Zandra María Bernal

En ese sentido, una de las noticias sería que el expresidente Álvaro Uribe no volverá al Senado; sin embargo, se trataba de una proyección ambiciosa que era difícil de cumplir.

El Centro Democrático le apostó esta vez a una renovación, más allá de sus figuras tradicionales. En esta ocasión, personajes como María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, entre otros, no se presentaron en ese proceso y el uribismo le apostó a esa renovación.

Allí se encuentran figuras más jóvenes, como Forero, que dio el salto de la Cámara por Bogotá al Senado gracias a una oposición al Gobierno hecha desde los argumentos y las denuncias.

Rafael Nieto será una de las voces con experiencia en el uribismo que llegue al Senado. Foto: juan carlos sierra

Otro que dio el salto de la Cámara al Senado fue Cadavid, así como Espinal, Villamizar, Garcés, entre otros que también dieron ese paso.

En el uribismo llegarán nuevas voces como Julia Miranda y Claudia Zuleta, que se combinarán con la experiencia de Rafael Nieto.

El Centro Democrático solo fue superado por el Pacto Histórico, con 4.295.842 votos, lo que le daría al menos unos 25 senadores, según los pronósticos.

La configuración del Senado es clave porque también refleja cómo se encuentran las fuerzas políticas de cara a las elecciones presidenciales. Aunque el petrismo no se midió con ningún candidato en las consultas, ese resultado refleja que el país sigue liderado por figuras como el expresidente Uribe y Petro.

En las próximas semanas se deberán conocer los resultados de los escrutinios que terminarán de configurar el panorama y cómo quedará configurado el Senado de la República para los cuatro años siguientes.