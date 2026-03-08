Petro y el Centro Democrático se lanzan mensajes en X por la captura de candidato al Congreso: “Usted no ha sido capaz”

Este sábado 7 de marzo, un día antes de las elecciones legislativas, las autoridades capturaron en Leticia, Amazonas, a Víctor Hugo Moreno Bandeira, candidato a la Cámara de Representantes, quien llevaba las banderas del Centro Democrático.

A Moreno lo capturaron con cerca de 20 millones de pesos y, además de ello, habría intentado sobornar a los policías que adelantaron el procedimiento.

Tras ese escándalo, desde el Centro Democrático decidieron inicialmente suspender a Moreno, pero después, desde esa colectividad, anunciaron que quedaba expulsado.

“La Veeduría y la Dirección Nacional del Partido han decidido expulsar de manera inmediata de la colectividad al señor Victor Hugo Moreno Bandeira, candidato a la Cámara por el departamento de Amazonas, por la presunta comisión del delito de cohecho. Esta decisión se adopta en coherencia con los principios y valores del partido, y con el compromiso de actuar con firmeza frente a hechos que deben ser esclarecidos por las autoridades competentes”, se indicó desde el Centro Democrático.

En el comunicado también destacaron que el ahora exmilitante, a quien finalmente la Policía dejó en libertad, tendrá que responder ante las autoridades y “pronunciarse sobre lo sucedido”.

Liberan a Víctor Hugo Moreno, candidato a la Cámara del Centro Democrático capturado con 20 millones de pesos en efectivo

“El ahora exmilitante deberá responder y entregar las explicaciones correspondientes ante las autoridades, que son las llamadas a adelantar las investigaciones y pronunciarse sobre lo sucedido”, concluyeron desde el Centro Democrático.

Tras lo anterior, el presidente Gustavo Petro compartió un mensaje a través de su cuenta en X que no cayó bien en el Centro Democrático, partido al que perteneció hasta hoy domingo Moreno.

“Un candidato a la Cámara termina su campaña así. Aún falta mucho más; hay que acabar con los delitos contra el voto si queremos una democracia real”, dijo puntualmente el presidente Petro en X, este domingo.

Transcurridos pocos minutos de publicado el mensaje del presidente Petro, desde el Centro Democrático le respondieron que él no podía “dar lecciones de moral”. Lo anterior, teniendo en cuenta los escándalos que han salpicado su mandato.

Víctor Hugo Moreno, quien fue expulsado del Centro Democrático. Foto: Gobernación del Amazonas

“Presidente Petro, una vez el partido Centro Democrático conoció los hechos relacionados por uno de sus candidatos a la Cámara al Amazonas, procedió a expulsarlo inmediatamente. No nos venga ahora a dar lecciones de moral cuando usted no ha sido capaz de expulsar de las filas de su movimiento y Gobierno a terroristas declarados, corruptos, violadores de niños, maltratadores de mujeres y cuanto bandido es reconocido por los colombianos”, le dijeron al presidente Petro desde el Centro Democrático.

Al final, la colectividad del uribismo le mencionó al presidente Petro al candidato presidencial Iván Cepeda, integrante del Pacto Histórico: “Cuando usted expulse a Cepeda, heredero de las Farc y hoy su candidato a la Presidencia, hablamos”.