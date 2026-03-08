Liberan a Víctor Hugo Moreno, candidato a la Cámara del Centro Democrático capturado con 20 millones de pesos en efectivo

El pasado sábado, 7 de marzo, fue capturado Víctor Hugo Moreno Bandeira, candidato a la Cámara de Representantes en el Amazonas, en la ciudad de Leticia. Fuentes de la Policía le contaron a SEMANA que fue sorprendido con cerca de 20 millones de pesos en efectivo.

Igualmente, el aspirante al Congreso de la República habría intentado sobornar a los uniformados que adelantaron el procedimiento.

De acuerdo con información de las autoridades, el candidato estaba a bordo de su vehículo personal y el dinero habría estado metido en una bolsa. De esa forma, habría intentado usar ese efectivo para evitar su captura, ofreciéndoselo a los policías.

Sin embargo, SEMANA conoció que el candidato del Centro Democrático fue liberado en las últimas horas en Leticia. Igualmente, las autoridades investigarán los hechos ocurridos el sábado y el origen de los recursos con los que fue sorprendido.

El presidente Gustavo Petro confirmó su captura en su cuenta de X: “Candidato capturado con 20 millones de pesos en efectivo en proceso de compra de votos”.

El mandatario colombiano viene haciendo publicaciones en sus redes sociales frente a posibles fraudes y delitos en el marco de las elecciones. Igualmente, desde el Ministerio del Interior, se denunció ante la Fiscalía General de la Nación un supuesto audio del registrador del departamento de Córdoba, en el que habría ofrecido 1.000 votos a cambio de 100 millones de pesos.

“El registrador de Córdoba aparece en una grabación en la que se estaría pidiendo 100 millones de pesos por mil votos. Más tarde, estas grabaciones serán puestas en conocimiento de la Fiscalía para que se investigue lo ocurrido”, manifestó Armando Benedetti, ministro del Interior.

Hasta el momento, la jornada electoral avanza de manera pacífica en la mayor parte del país, pero hay denuncias por presuntas irregularidades en 49 municipios. A las 4 de la tarde se cerrarán los puestos de votación y comenzará el preconteo.