Centro Democrático tomó drástica decisión contra candidato a la Cámara a quien le encontraron $20 millones este domingo de elecciones

El candidato a la Cámara en Amazonas por el Centro Democrático, Víctor Hugo Moreno, pasó un pésimo fin de semana de elecciones.

La Policía le encontró en su vehículo particular 20 millones de pesos en una bolsa plástica que, posiblemente, estaban dirigidos para la compra de votos. El político de derecha fue capturado durante varios minutos y, posteriormente, fue dejado en libertad.

Como si fuera poco, el Centro Democrático, indignado por lo ocurrido, decidió suspenderlo temporalmente del partido.

Víctor Hugo Moreno fue dejado en libertad tras encontrarle $ 20 millones de pesos. Foto: Redes sociales

Así lo informó, a través de un comunicado oficial de prensa, la Veeduría y la Dirección Nacional de la colectividad. “El partido ha decidido suspender temporalmente la militancia del candidato Víctor Hugo Moreno Bandeira”, se lee en el oficio.

Esta medida se mantendrá mientras las autoridades competentes adelanten las investigaciones correspondientes y se pronuncien sobre los hechos. Y, en tanto el candidato entregue las explicaciones del caso ante las autoridades, aclararon.

“De acuerdo a versiones iniciales, el candidato se encontraba este sábado 7 de marzo en las zonas aledañas al aeropuerto de Leticia para coordinar la logística del día de las elecciones”, informaron.

Víctor Hugo Moreno, candidato a la Cámara por el Centro Democrático, fue capturado con dinero en efectivo. Foto: Yenica Acosta - Redes

El Centro Democrático reitera su preocupación por los “ríos de dinero” que manejan los parlamentarios y candidatos al Congreso afines al Gobierno nacional, añadieron.

Además, rechazaron “la presión de los grupos terroristas a la población civil en diferentes regiones del país que constriñen el libre ejercicio del voto en favor de los candidatos cercanos al Gobierno”.

Inicialmente, la casa política pidió a las autoridades competentes adelantar las investigaciones con la mayor celeridad y diligencia, con el fin de esclarecer lo sucedido ante el país de manera inmediata.

Según las primeras informaciones, Moreno habría intentado sobornar a los uniformados de la Policía que adelantaron el procedimiento para evitar su captura. No obstante, no lo consiguió y generó la indignación de su partido político.

Moreno fue gobernador de Amazonas entre 2018 y 2019, tras ganar unas elecciones atípicas. Igualmente, se desempeñó como representante a la Cámara, en representación del Partido Liberal, entre 2010 y 2014.

El expresidente Álvaro Uribe, líder máximo del Centro Democrático. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

Previamente, fue candidato a la Alcaldía de Leticia y se desempeñó como asesor jurídico de la Gobernación de Amazonas.

Se desconoce qué ocurrirá con el candidato porque, después de las 4:00 de la tarde, cuando se cierren las urnas, la Registraduría contará sus respaldos en Amazonas y puede informar, preliminarmente, si se convierte o no en representante a la Cámara.

¿Podrá convertirse en representante a la Cámara si está suspendido de su partido político? Esa es la pregunta que tendrá que resolver el Centro Democrático y el Centro Democrático.

Las elecciones de este 8 de marzo han estado manchadas por varias denuncias de posible compra de votos en varias regiones del país.