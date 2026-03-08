POLÍTICA

Centro Democrático tomó drástica decisión contra candidato a la Cámara a quien le encontraron $20 millones este domingo de elecciones

Víctor Hugo Moreno llevaba 20 millones en su carro y la Policía lo capturó durante varios minutos.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
8 de marzo de 2026, 2:48 p. m.
Víctor Hugo Moreno, candidato a la Cámara por el Centro Democrático.
Víctor Hugo Moreno, candidato a la Cámara por el Centro Democrático. Foto: FOTO1: VÍCTOR HUGO MORENO/FOTO2: CENTRO DEMOCRÁTICO.

El candidato a la Cámara en Amazonas por el Centro Democrático, Víctor Hugo Moreno, pasó un pésimo fin de semana de elecciones.

La Policía le encontró en su vehículo particular 20 millones de pesos en una bolsa plástica que, posiblemente, estaban dirigidos para la compra de votos. El político de derecha fue capturado durante varios minutos y, posteriormente, fue dejado en libertad.

Como si fuera poco, el Centro Democrático, indignado por lo ocurrido, decidió suspenderlo temporalmente del partido.

Víctor Hugo Moreno fue dejado en libertad tras encontrarle $ 20 millones de pesos.
Víctor Hugo Moreno fue dejado en libertad tras encontrarle $ 20 millones de pesos. Foto: Redes sociales

Así lo informó, a través de un comunicado oficial de prensa, la Veeduría y la Dirección Nacional de la colectividad. “El partido ha decidido suspender temporalmente la militancia del candidato Víctor Hugo Moreno Bandeira”, se lee en el oficio.

Política

🔴 EN VIVO | Resultados elecciones en Colombia hoy: toman ventaja Claudia López, Roy Barreras y Paloma Valencia

Política

Ministerio del Interior reconoce que las mesas de votación se cerraron “con total normalidad”

Política

De suspendido a expulsado: Centro Democrático sacó a Víctor Hugo Moreno, candidato a la Cámara capturado con $20 millones en Leticia

Nación

¿A qué hora anuncian los resultados de las elecciones de Cámara y Senado 2026?

Política

La reaparición de Verónica Alcocer, durante las elecciones del 8 de marzo de 2026, en estas imágenes que no mostró la TV

Política

¿Quién es Víctor Hugo Moreno, el candidato a la Cámara que fue detenido con $20 millones en efectivo?

Política

Paloma Valencia, tras ejercer su derecho al voto, lanzó advertencia sobre discurso de “fraude” de Petro: “Parece más bien una preparación”

Confidenciales

Así reaccionó Roy Barreras a denuncia de Petro sobre supuestos tarjetones firmados en Cesar

Confidenciales

Emotivo momento de un sacerdote con Yolanda Pulencio, la madre de Ingrid Betancourt, tras participar en la jornada electoral

Política

Gustavo Petro denuncia “avalancha de votación ilícita” en Norte de Santander: detectan 60 buses con votantes

Esta medida se mantendrá mientras las autoridades competentes adelanten las investigaciones correspondientes y se pronuncien sobre los hechos. Y, en tanto el candidato entregue las explicaciones del caso ante las autoridades, aclararon.

“De acuerdo a versiones iniciales, el candidato se encontraba este sábado 7 de marzo en las zonas aledañas al aeropuerto de Leticia para coordinar la logística del día de las elecciones”, informaron.

Víctor Hugo Moreno, candidato a la Cámara por el Centro Democrático, fue capturado con dinero en efectivo.
Víctor Hugo Moreno, candidato a la Cámara por el Centro Democrático, fue capturado con dinero en efectivo. Foto: Yenica Acosta - Redes

El Centro Democrático reitera su preocupación por los “ríos de dinero” que manejan los parlamentarios y candidatos al Congreso afines al Gobierno nacional, añadieron.

Además, rechazaron “la presión de los grupos terroristas a la población civil en diferentes regiones del país que constriñen el libre ejercicio del voto en favor de los candidatos cercanos al Gobierno”.

Inicialmente, la casa política pidió a las autoridades competentes adelantar las investigaciones con la mayor celeridad y diligencia, con el fin de esclarecer lo sucedido ante el país de manera inmediata.

Según las primeras informaciones, Moreno habría intentado sobornar a los uniformados de la Policía que adelantaron el procedimiento para evitar su captura. No obstante, no lo consiguió y generó la indignación de su partido político.

Moreno fue gobernador de Amazonas entre 2018 y 2019, tras ganar unas elecciones atípicas. Igualmente, se desempeñó como representante a la Cámara, en representación del Partido Liberal, entre 2010 y 2014.

ELECCIONES MARZO 8 2026
El expresidente Álvaro Uribe, líder máximo del Centro Democrático. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

Previamente, fue candidato a la Alcaldía de Leticia y se desempeñó como asesor jurídico de la Gobernación de Amazonas.

Se desconoce qué ocurrirá con el candidato porque, después de las 4:00 de la tarde, cuando se cierren las urnas, la Registraduría contará sus respaldos en Amazonas y puede informar, preliminarmente, si se convierte o no en representante a la Cámara.

¿Podrá convertirse en representante a la Cámara si está suspendido de su partido político? Esa es la pregunta que tendrá que resolver el Centro Democrático y el Centro Democrático.

Las elecciones de este 8 de marzo han estado manchadas por varias denuncias de posible compra de votos en varias regiones del país.

Más de Política

⁠Paloma Valencia, Roy Barreras y Claudia López

🔴 EN VIVO | Resultados elecciones en Colombia hoy: toman ventaja Claudia López, Roy Barreras y Paloma Valencia

ELECCIONES 2026

Ministerio del Interior reconoce que las mesas de votación se cerraron “con total normalidad”

Víctor Hugo Moreno, candidato a la Cámara por el Centro Democrático, fue expulsado del partido.

De suspendido a expulsado: Centro Democrático sacó a Víctor Hugo Moreno, candidato a la Cámara capturado con $20 millones en Leticia

ELECCIONES 2026

¿A qué hora anuncian los resultados de las elecciones de Cámara y Senado 2026?

Verónica Alcocer, en Bogotá, durante las elecciones del 8 de marzo de 2026. Aquí, acompañando al presidente, Gustavo Petro, a abrir la jornada electoral

La reaparición de Verónica Alcocer, durante las elecciones del 8 de marzo de 2026, en estas imágenes que no mostró la TV

Víctor Hugo Moreno fue dejado en libertad tras encontrarle $ 20 millones de pesos.

¿Quién es Víctor Hugo Moreno, el candidato a la Cámara que fue detenido con $20 millones en efectivo?

ELECCIONES 2026

Paloma Valencia, tras ejercer su derecho al voto, lanzó advertencia sobre discurso de “fraude” de Petro: “Parece más bien una preparación”

Denuncian movilización de votos en Norte de Santander.

Gustavo Petro denuncia “avalancha de votación ilícita” en Norte de Santander: detectan 60 buses con votantes

Víctor Hugo Moreno, candidato a la Cámara por el Centro Democrático, fue capturado con dinero en efectivo.

Liberan a Víctor Hugo Moreno, candidato a la Cámara del Centro Democrático capturado con 20 millones de pesos en efectivo

Noticias Destacadas