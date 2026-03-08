¿Quién es Víctor Hugo Moreno, el candidato a la Cámara que fue detenido con $20 millones en efectivo?

Víctor Hugo Moreno Bandeira, candidato a la Cámara de Representantes por Amazonas, del partido Centro Democrático, fue capturado el pasado sábado en la ciudad de Leticia tras ser sorprendido con cerca de 20 millones de pesos en efectivo.

De acuerdo con información conocida por SEMANA, el aspirante al Congreso habría intentado sobornar a los uniformados que adelantaron el procedimiento.

Según las autoridades, el candidato estaba a bordo de su vehículo personal y el dinero se encontraba en una bolsa; y lo habría ofrecido a los policias para evadir su captura.

Sin embargo, este medio conoció que el aspirante fue liberado en las últimas horas en la capital de Amazonas y que las autoridades investigarán el origen de los recursos con los que fue sorprendido.

¿Quién es el candidato?

De acuerdo con el portal Congreso Visible de la Universidad de los Andes, Moreno Bandeira es abogado de la Universidad Santiago de Cali y especialista en Frontera y Relaciones Internacionales de la Escuela Superior de Administración Pública (Esap).

Moreno fue gobernador de Amazonas entre 2018 y 2019, tras ganar unas elecciones atípicas. También se desempeñó como representante a la Cámara, en representación del Partido Liberal, entre 2010 y 2014.

Previamente, fue candidato a la Alcaldía de Leticia y se desempeñó como asesor jurídico de la Gobernación de Amazonas.

Pronunciamiento del Centro Democrático

El Centro Democrático emitió un comunicado de prensa sobre la captura de Moreno Bandeira.

“Solicitamos a las autoridades competentes adelantar las investigaciones con la mayor celeridad y diligencia, con el fin de esclarecer lo sucedido ante el país de manera inmediata”, dijo el partido.

“El Centro Democrático reitera su compromiso inquebrantable con la transparencia electoral y la legalidad. Bajo ninguna circunstancia toleramos actos que vayan en contra de las instituciones democráticas y el libre ejercicio del derecho electoral”, concluyó.

Petro habló sobre la captura del candidato

El presidente Gustavo Petro se refirió a la captura del aspirante en su cuenta de X: “Candidato capturado con 20 millones de pesos en efectivo en proceso de compra de votos”.

El mandatario colombiano hizo otras publicaciones en redes sociales frente a posibles fraudes y delitos en el marco de las elecciones. Igualmente, desde el Ministerio del Interior, se denunció ante la Fiscalía General de la Nación un supuesto audio del registrador del departamento de Córdoba en el que habría ofrecido 1.000 votos a cambio de 100 millones de pesos.

“El registrador de Córdoba aparece en una grabación en la que se estaría pidiendo 100 millones de pesos por mil votos. Más tarde, estas grabaciones serán puestas en conocimiento de la Fiscalía para que se investigue lo ocurrido”, manifestó Armando Benedetti, ministro del Interior.