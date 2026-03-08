El presidente Gustavo Petro encendió las alarmas por las críticas condiciones en las que se está desarrollando la jornada electoral de este domingo, 8 de marzo, en el departamento de Norte de Santander.

Luego de que el Ministerio de Defensa informara que 2.400 personas se estaban movilizando entre Venezuela y Cúcuta para sufragar, se conocieron los primeros resultados de las investigaciones.

El primer mandatario describió que se estaría frente a una avalancha de votación ilícita proveniente del vecino país, y le encargó al ministro Pedro Sánchez el seguimiento al caso.

“Esto se llama fraude a escala del Norte de Santander. El alcalde de Cúcuta debe actuar de inmediato. Son 60 buses detenidos, cuya empresa debe ser investigada de inmediato, trayendo masivamente votantes del otro lado de la frontera”, agregó Petro.

El presidente reveló que se capturó a uno de los hijos de un destacado contratista de la administración municipal de Cúcuta, y manifestó que espera que la Policía y su comandante cumplan con su deber. Hasta el momento, no se ha revelado el nombre del detenido, pero se anticipó que sería cercano al alcalde Jorge Acevedo.

El ministro de Defensa aclaró que las 2.400 personas que se estaban movilizando entre Venezuela y Colombia se dispersaron: “Estaban cruzando el río en un planchón; ya no permanece nadie. La respuesta de las instituciones fue oportuna y efectiva”.

Él agregó: “Se inició la consolidación de toda la información y de los elementos probatorios para adelantar el proceso judicial contra los diferentes actores que estarían relacionados con estos hechos. Entre ellos, la empresa de transporte, la publicidad política utilizada y las personas que están siendo identificadas”.