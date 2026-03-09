Política

Pacto Histórico logró 25 senadores: así quedará conformada la bancada de izquierda

El partido político de izquierda recibió 4.413.636 votos en las elecciones del 8 de marzo.

Redacción Semana
9 de marzo de 2026, 7:19 a. m.
Pacto Histórico y Senado. Imágenes de referencia.
Pacto Histórico y Senado. Imágenes de referencia. Foto: Semana/Pacto Histórico.

El Pacto Histórico se consolidó como el partido político más votado en la elección al Senado de la República. Con 4.413.636 respaldos en las urnas, el movimiento de izquierda podrá acceder, por lo menos, a 25 curules.

De acuerdo con los planes, doce parlamentarios repetirán período y diecisiete se estrenarán en esta rama del poder público. En la lista de elegidos están activistas, exfuncionarios públicos, influenciadores y líderes sociales.

La primera silla es para Carolina Corcho, la primera ministra de Salud del Gobierno Petro, una de las férreas defensoras del mandatario y promotora de las reformas que ha gestionado el Ejecutivo en el Congreso.

El segundo puesto es para Pedro Flórez, un controvertido político de Sincelejo vinculado con el clan Torres y mencionado en las investigaciones que se adelantan contra Nicolás Petro, hijo del jefe de Estado.

El tercero es para Carmen Patricia Caicedo, hermana del exgobernador del Magdalena y fundador de Fuerza Ciudadana, Carlos Caicedo. Tiene protagonismo en el Caribe colombiano y su aterrizaje en el Pacto Histórico generó revuelo.

La cuarta curul se la llevó Wilson Arias, actual congresista y destacado activista de la izquierda. Una de sus banderas ha sido la defensa de la educación. Militó en el Polo Democrático Alternativo.

En la quinta casilla está Laura Cristina Ahumada, esposa del alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, investigado por presunta compra de votos. Su posición ha sido polémica en el Pacto Histórico.

La sexta curul es para Walter Alfonso Rodríguez, distinguido por la opinión pública como Wally. Él es abogado, creador de contenido y activista. Su material en internet se relaciona con política y denuncias.

Los demás senadores serán:

  • Aida Avella.
  • Ferney Solva.
  • Esmeralda Hernández.
  • Carlos Alberto Benavides.
  • Sandra Claudia Chindoy.
  • Jorge Alejandro Ocampo.
  • María Eugenia Londoño.
  • Álex Flórez.
  • Kamelia Edith Zuluaga.
  • Agmeth Escaf.
  • Yaini Isabel Contreras.
  • Cristián Kevin Gómez.
  • Isabel Cristina Zuleta.
  • Martín Alonso Caicedo.
  • Deisy Johana Osorio.
  • David Ricardo Racero.
  • Deyci Alejandra Omaña.
  • Orlando Miguel de la Hoz.
  • Mary Jurado Palomino.

