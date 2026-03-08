Política

“Hoy, en las urnas, comienza la verdadera renovación”: Abelardo de la Espriella en la apertura de las elecciones legislativas

El candidato presidencial envió un mensaje a través de las redes sociales, en el que invitó a los colombianos a las urnas y aseguró que el voto “es el arma más poderosa del pueblo”.

Redacción Semana
8 de marzo de 2026, 9:30 a. m.
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella envió un mensaje durante la apertura de las elecciones.
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella envió un mensaje durante la apertura de las elecciones. Foto: FOTO: JUAN CARLOS SIERRA - SEMANA.

En un extenso mensaje a través de las redes sociales, el candidato presidencial, Abelardo de la Espriella, invitó a los colombianos a participar de la jornada electoral y aseguró que “hoy, en las urnas, comienza la verdadera renovación”.

“Esta jornada electoral que está empezando es el corazón palpitante de nuestra democracia. Hoy el alma está llena de patriotismo y la fe está puesta en el futuro de nuestra amada patria. La democracia no es solo un derecho; es el valor supremo que nos une como nación, el faro que ilumina el camino hacia la libertad y la prosperidad”, señaló De la Espriella.

El aspirante presidencial señaló que “hoy iniciamos la transformación de Colombia en la Patria Milagro, esa Colombia soñada por todos nosotros, la que se levantará como una nación admirada por el mundo entero, con salud, igualdad, justicia y oportunidades para cada hijo de esta tierra sagrada”.

Por eso, el candidato del movimiento Defensores de la Patria invitó a los colombianos a que salgan a las urnas y aseguró que el voto “no es un simple papel; es el arma más poderosa del pueblo, el grito de la patria que clama por un nuevo rumbo”.

También los invitó a votar bien, “con responsabilidad y amor por Colombia”, ya que explicó que esos sufragios son “una semilla plantada en el suelo fértil de nuestra historia para cosechar un país donde vuelvan a reinar los valores.

Al mismo tiempo, le deseo “suerte y bendiciones” a todos lo candidatos que participan en estas elecciones, especialmente “a los de todos los partidos que, con valor inquebrantable, han resistido las horas más oscuras”.

Hoy podemos avanzar, juntos, hacia la luz y abandonar la oscuridad. Que Dios guíe sus pasos y fortalezca sus convicciones”, señaló el candidato presidencial.

Como líder que ama a esta patria por encima de todo, extiendo mis brazos abiertos a todos los colombianos, sin importar su color político. Somos uno solo: el pueblo soberano, guiado por la Providencia divina, firme en nuestra determinación de construir una Colombia grande y unida”, sentenció.

La jornada electoral arrancó a las 8:00 de la mañana en toda Colombia, en medio de un ambiente de normalidad, y cerrará a las 4:00 de la tarde.

