Presidente Petro envía mensaje a testigos electorales en medio de expectativa por resultados: “Un anochecer algo frío”

Transcurridas pocas horas después del cierre de las urnas en los comicios de este domingo, 8 de marzo, el presidente Gustavo Petro envió un mensaje a los testigos electorales, en medio de la expectativa en el país por los resultados definitivos.

“El preconteo no tiene efecto legal y se usaba simplemente para demostrar rapidez y, en el fondo, prefigurar la opinión pública sin que existieran los datos legales. El preconteo, hoy realizado por una empresa de Thomas Greg and Sons sin auditoría técnica, se convertía en el escrutinio final cuando los testigos no existían o no sabían cómo impugnar las mesas para que fueran escrutadas”, dijo el presidente Petro a través de su cuenta en X.

¿Cuál es la diferencia entre conteo de votos y escrutinio en las elecciones en Colombia? Cristian Quiroz, presidente del CNE, lo explica

Y agregó el jefe de Estado: “Hoy, parece que existirá una gran lentitud que hará esperar mucho a los testigos para verificar si su resultado de mesa es el mismo del preconteo. Los testigos deben ser pacientes y solo hasta ese momento decidir si impugnan o no. Si hay diferencias en los datos, vamos a tener un anochecer algo frío. Ahora se impone otro requisito: que los testigos se queden hasta el final en sus mesas”, dijo el jefe de Estado en X.

El presidente Gustavo Petro e integrantes de su familia, tras llegar a votar esta mañana de domingo de 8 de marzo. Foto: Joel González - Presidencia de Colombia

Esta tarde, una vez se cerraron las urnas en Colombia, el registrador nacional, Hernán Penagos, dijo desde Corferias que “en Colombia, nuevamente, triunfó la democracia”.

El funcionario también destacó el trabajo llevado a cabo por los jurados de votación, los jueces de la República y los miembros de la Fuerza Pública.

“Esperamos con tranquilidad los resultados mientras los más de 862.000 jurados de votación, acompañados de un millón de testigos electorales y cientos de observadores internacionales, trabajan en el preconteo de los votos”, afirmó Penagos.

De candidatos al Congreso a capturados: quiénes son y con qué partido se presentaron los candidatos detenidos

El registrador nacional también reveló que la página web de esa entidad recibió en las últimas horas más de 100 millones de ciberataques.