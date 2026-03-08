¿Cuándo vuelve a haber elecciones en Colombia y para qué son? Podrían ser más de una y se cruzarían con el Mundial de fútbol

Una vez culmine la jornada electoral de este 8 de marzo, a las 4:00 p. m., jurados y testigos comenzarán con el respectivo conteo de votos para entregar los resultados lo más pronto posible.

Según se ha señalado, las consultas serán las primeras en conocer sus ganadores y luego se irán sabiendo quiénes integrarán el Senado y la Cámara de Representantes por los próximos cuatro años.

En este contexto, el año 2026 es de suma importancia para Colombia en términos políticos, pues una vez se conozcan los resultados de las elecciones legislativas y de las consultas, el país entrará en una nueva dinámica marcada por la agenda electoral.

¿Cuándo vuelve a haber elecciones en Colombia y para qué son?

Ya con las fuerzas políticas definidas y con las consultas decantadas, Colombia entrará de lleno en la campaña presidencial para la primera vuelta, donde se medirán en las urnas Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda, Sergio Fajardo, entre otros, y los ganadores de este domingo.

En este orden de ideas, los colombianos tendrán que volver a las urnas el próximo domingo 31 de mayo, cuando se defina si el país tiene presidente en primera vuelta o si será necesario acudir a un nuevo ejercicio democrático en el que se resuelva quién será el nuevo inquilino de la Casa de Nariño.

Cabe señalar que si un candidato obtiene más del 50 % de los votos válidos, no habrá necesidad de segunda vuelta; de lo contrario, se realizará una segunda vuelta tres semanas después, es decir, el domingo 21 de junio de 2026.

Los colombianos deben tener claro que en las próximas elecciones se votará por una fórmula que incluye presidente y vicepresidente.

Además, el periodo para el que serán elegidos es de cuatro años, con fecha de posesión el próximo 7 de agosto, y terminando el mismo día del año 2030, cuando deberá entregar el mando a quien sea elegido en un próximo ejercicio democrático.