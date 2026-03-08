¿A qué hora anuncian los resultados de las elecciones de Cámara y Senado 2026?

Este domingo, 8 de marzo, los colombianos están teniendo una nueva cita con la democracia: salieron a las urnas para elegir a quienes ocuparán el Congreso de la República en un nuevo periodo.

Además, también tendrán la oportunidad de votar por las consultas para escoger un único candidato o candidata, que irá a la primera vuelta presidencial y se medirá con otras opciones.

Lea en SEMANA todo lo relacionado con las votaciones en Colombia 2026. Foto: José Vargas

Una de las preguntas más frecuentes es ¿a qué hora se conocerán los resultados de las elecciones? Estos comicios, que son una prueba de fuego de cara a las presidenciales, iniciaron hacia las 8:00 de la mañana y finalizarán a las 4:00 de la tarde, según los horarios de la Registraduría Nacional.

🔴Elecciones Colombia 8 de marzo 2026 EN VIVO: captura de dos candidatos al Congreso marca la jornada electoral

Una vez llegue esa hora, comenzará el preconteo electoral en las diferentes mesas de votación y se estima que los resultados comiencen a consolidarse hacia las 5:00 de la tarde, por lo que alrededor de esa hora se tendrán los primeros indicios de posibles ganadores.

Quienes deseen seguir los resultados en tiempo real, lo pueden hacer a través de la página y las redes sociales de SEMANA, aunque la Registraduría también tendrá habilitada esta opción en su página web; estará activa en las secciones de ‘Preconteo’ o ‘Resultados Electorales’.

El registrador nacional, Hernán Penagos, precisó que este será el orden del preconteo: primero se publicarán los resultados de las consultas presidenciales, luego los de Senado y, por último, los de Cámara de Representantes.

Con esto, según dijo el funcionario, se busca garantizar que haya una entrega progresiva de la información a lo largo de la jornada electoral y que, además, una vez finalice el preconteo, los colombianos conozcan los resultados completos.

“Luego, mucho más rápido encontrarán los resultados finales de la consulta y, en segundo lugar, los del Senado y luego los de la Cámara. Esa es, digamos, la forma como se ha distribuido, la manera como se van a procesar", comentó Penagos.

Es importante recordar que el registrador ha dejado en claro que se cuenta con plena garantía de que los comicios se desarrollarán sin ninguna irregularidad, por lo que hasta el momento la jornada ha avanzado con toda normalidad.