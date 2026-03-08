Resultados de las consultas: estos son los tres candidatos con más votos por coalición

Los colombianos acudieron a las urnas este domingo, 8 de marzo, para elegir al nuevo Congreso de la República y votar las consultas interpartidistas, en donde participaron 16 candidatos que aspiraban a la Presidencia de la República.

Las tres coaliciones de candidatos llegaron a las elecciones con grandes favoritos, de acuerdo con las principales encuestas que se conocieron antes de la jornada electoral, a la espera de alguna sorpresa en las urnas.

🔴 EN VIVO | Resultados elecciones 8 de marzo: Pacto Histórico y Centro Democrático lideran votación al Senado

Pero las sorpresas no aparecieron entre los ganadores. Paloma Valencia, del Centro Democrático, se impuso en la Gran Consulta por Colombia; mientras que Claudia López y Roy Barreras ganaron con comodidad en la convocatoria de la Consulta de las Soluciones y el Frente por la Vida, respectivamente.

La aspirante de derecha se impuso con amplia ventaja a sus contendores de la consulta, al sumar el 45,7 %, con más de 3.000.000 de votos; seguida por la sorpresa de la jornada, Juan Daniel Oviedo, con más de un millón de votos (17,8 %).

En el camino también quedaron Juan Manuel Galán (4,6 %), Juan Carlos Pinzón (4,2 %), Vicky Dávila (3,3 %), Enrique Peñalosa (2,2 %), Aníbal Gaviria (2,1 %), David Luna (1,6 %) y Mauricio Cárdenas (1,0 %).

Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo Foto: SEMANA

Roy Barreras le ganó el pulso a Daniel Quintero

El exembajador Roy Barreras ganó este domingo la consulta del Frente por la Vida sobre Daniel Quintero, aunque el resultado de la elección no fue el esperado por la coalición política, que alcanzó un poco más de 500.000 votos.

“Hemos ganado una consulta presidencial contra todos los pronósticos, contra las encuestas y un error estratégico de boicotear la participación de progresistas en el Frente por la Vida”, aseguró Barreras.

Roy Barreras, tras fracaso de su consulta, arremete contra Gustavo Petro: “Error estratégico, presidente, se lo advertí”

Barreras sumó más de 226.000 votos, lo que representó el el 3,62 % de la votación. En segundo lugar se ubicó el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, con el 3,21 %, cerca de 203.000 sufragios.

En su orden le siguen Edison Lucio Torres, con el 0,59 %; Martha Viviana Bernal, con el 0,56 %; y Héctor Elías Pineda, con el 0,39 %, fueron en su orden los que le siguieron en la votación de la consulta de Frente por la Vida.

Roy Barreras ganó la consulta del Frente por la Vida. Foto: José Vargas

Claudia López triunfó en la Consulta de las Soluciones

Claudia López logró su propósito. Ganó la consulta que ella misma diseñó, contra un solo contrincante, una persona desconocida para la opinión pública. Y ahora estará en el tarjetón de las elecciones del 31 de mayo.

La exalcaldesa de Bogotá sumó el 8,14 %, con más de 530.000 votos; mientras que su rival, Leonardo Humberto Huerta, apenas alcanzó el 0,62 %, con cerca de 40.000 sufragios.

El pobre resultado de la consulta de Claudia López: la exalcaldesa le ganó a Leonardo Huerta, pero con una muy baja votación

El asunto ahora es qué tanto le alcanzará para vencer en los comicios presidenciales en primera vuelta, o aspirar llegar a la segunda vuelta.

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026.