Política

“Televisión y radio estatales favorecieron al Pacto Histórico”: Unión Europea tras elecciones en Colombia

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea emitió el informe preliminar sobre las votaciones del domingo, 8 de marzo, en Colombia.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
11 de marzo de 2026, 7:14 a. m.
Misión de Observación de la Unión Europea.
Misión de Observación de la Unión Europea. Foto: Catalina Olaya

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea llamó la atención sobre el papel que jugaron los medios de comunicación públicos de Colombia durante las votaciones del pasado domingo, 8 de marzo. De igual manera, alertó por el comportamiento irregular que tuvieron algunos ministerios y administraciones municipales en la misma jornada.

En el documento se detalló que la televisión y la radio estatales, “que tienen una mayor obligación de neutralidad y equilibrio en su cobertura de la campaña”, cubrieron principalmente las actividades del presidente Gustavo Petro y los ministros. “También favorecieron al Pacto Histórico y a la consulta Frente por la vida”, se agregó.

Elecciones 2026: MOE entregó parte de tranquilidad sobre la jornada electoral

La interpretación de la Unión Europea es que la cobertura de estos mismos medios a los partidos de la oposición fue limitada y, a menudo, en un tono negativo. Además, sus observadores dieron cuenta de “numerosas denuncias de injerencia del Gobierno, las autoridades locales y los candidatos en los medios de comunicación locales”.

En cuanto a los privados, se describió: “Dedicaron menos tiempo al presidente y al Gobierno que los medios de comunicación estatales, a menudo con un tono negativo. La cobertura de la oposición y de los partidos de izquierda y progubernamentales fue más equilibrada en cuanto al tiempo, aunque más negativa en cuanto al tono en el caso de estos últimos”.

Política

Nueva polémica entre los presidentes de Colombia y Ecuador: “No sirve de nada hacer todo el esfuerzo”

Política

Álvaro Uribe responde a las críticas de Juan Daniel Oviedo y hace una petición: “No cometan el error de atacar a Paloma por mis errores”

Política

Cerca de $3.000 millones del Pacto Histórico para publicidad fueron entregados a una pequeña empresa del mánager de Doctor Krápula

Política

Reunión entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo para definir la vicepresidencia: los detalles de la cita de este miércoles

Política

Centro Democrático alertó sobre posibles irregularidades en el escrutinio de los votos en Buenaventura, Jamundí y Cali

Política

MinInterior confirmó el desmonte de los esquemas especiales de seguridad de todos los candidatos que perdieron en las consultas

Política

Tres candidatos a la Presidencia se reunieron con Juan Fernando Cristo: ¿en qué van las conversaciones ?

Mejor Colombia

“No existen indicios de fraude electoral”: observadores de la Unión Europea sobre los resultados de las elecciones del 8 de marzo

Política

Armando Benedetti advirtió a la Misión de Observación de la Unión Europea las dudas del presidente Petro sobre el ‘software’

Mundo

Gobierno de Estados Unidos afirma que los acuerdos comerciales se mantendrán pese al giro en los aranceles anunciado por Trump

MOE de la Unión Europea.
MOE de la Unión Europea. Foto: MOE de la Unión Europea.

La Misión de Observación Electoral extranjera también se ocupó de examinar el comportamiento en las redes sociales. Allí se advirtió que, durante el período de campaña. la mayoría de los ministerios y alcaldías utilizaron sus perfiles digitales para anunciar obras públicas, difundir mensajes políticos e, incluso, convocar a la protesta a las calles.

Frente a este último escenario que fue alarmado con anterioridad por diferentes sectores políticos de Colombia al calor de las elecciones, la Unión Europea manifestó: “Tales prácticas contravienen la legislación colombiana y las normas internacionales, que exigen neutralidad e imparcialidad de las autoridades en los procesos electorales”.

Estas son las cinco amenazas que enfrentan las elecciones en Colombia, según la Misión de Observación Electoral (MOE)

Finalmente, se habló sobre las principales narrativas de desinformación durante la campaña: “Se centraron en Iván Cepeda, a quien se presentaba como un guerrillero, y en Abelardo de la Espriella, tachado de poco fiable. La autoridad electoral también ha sido cuestionada, en particular por el presidente , quien publicó numerosas entradas en su cuenta de X en las que se refería a una supuesta manipulación de los formularios E-14 y del software de resultados”.