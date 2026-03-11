“Televisión y radio estatales favorecieron al Pacto Histórico”: Unión Europea tras elecciones en Colombia

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea llamó la atención sobre el papel que jugaron los medios de comunicación públicos de Colombia durante las votaciones del pasado domingo, 8 de marzo. De igual manera, alertó por el comportamiento irregular que tuvieron algunos ministerios y administraciones municipales en la misma jornada.

En el documento se detalló que la televisión y la radio estatales, “que tienen una mayor obligación de neutralidad y equilibrio en su cobertura de la campaña”, cubrieron principalmente las actividades del presidente Gustavo Petro y los ministros. “También favorecieron al Pacto Histórico y a la consulta Frente por la vida”, se agregó.

Elecciones 2026: MOE entregó parte de tranquilidad sobre la jornada electoral

La interpretación de la Unión Europea es que la cobertura de estos mismos medios a los partidos de la oposición fue limitada y, a menudo, en un tono negativo. Además, sus observadores dieron cuenta de “numerosas denuncias de injerencia del Gobierno, las autoridades locales y los candidatos en los medios de comunicación locales”.

En cuanto a los privados, se describió: “Dedicaron menos tiempo al presidente y al Gobierno que los medios de comunicación estatales, a menudo con un tono negativo. La cobertura de la oposición y de los partidos de izquierda y progubernamentales fue más equilibrada en cuanto al tiempo, aunque más negativa en cuanto al tono en el caso de estos últimos”.

MOE de la Unión Europea. Foto: MOE de la Unión Europea.

La Misión de Observación Electoral extranjera también se ocupó de examinar el comportamiento en las redes sociales. Allí se advirtió que, durante el período de campaña. la mayoría de los ministerios y alcaldías utilizaron sus perfiles digitales para anunciar obras públicas, difundir mensajes políticos e, incluso, convocar a la protesta a las calles.

Frente a este último escenario que fue alarmado con anterioridad por diferentes sectores políticos de Colombia al calor de las elecciones, la Unión Europea manifestó: “Tales prácticas contravienen la legislación colombiana y las normas internacionales, que exigen neutralidad e imparcialidad de las autoridades en los procesos electorales”.

Estas son las cinco amenazas que enfrentan las elecciones en Colombia, según la Misión de Observación Electoral (MOE)

Finalmente, se habló sobre las principales narrativas de desinformación durante la campaña: “Se centraron en Iván Cepeda, a quien se presentaba como un guerrillero, y en Abelardo de la Espriella, tachado de poco fiable. La autoridad electoral también ha sido cuestionada, en particular por el presidente , quien publicó numerosas entradas en su cuenta de X en las que se refería a una supuesta manipulación de los formularios E-14 y del software de resultados”.