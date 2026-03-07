Política

Armando Benedetti advirtió a la Misión de Observación de la Unión Europea las dudas del presidente Petro sobre el ‘software’

El alto funcionario se reunió con la delegación de parlamentarios que observarán las elecciones de este domingo.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
7 de marzo de 2026, 5:30 p. m.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, se reunió con miembros de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, se reunió con miembros de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. Foto: Tomada de @AABenedetti

El ministro del Interior, Armando Benedetti, sostuvo este sábado un encuentro con observadores de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europa, a quienes les manifestó las dudas que ha expresado el presidente Gustavo Petro, de cara a las elecciones legislativas del 8 de marzo.

“Muchas gracias a los miembros de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, conformada entre otros por 12 eurodiputados de distintos países, quienes estarán en distintas zonas del país durante la jornada de mañana 8 de marzo”, señaló el alto funcionario.

Elecciones 2026: más votantes, mayor logística y nuevos retos para la organización electoral

El titular de la cartera política señaló que la presencia en el país de estos parlamentarios da a entender que desde afuera “creen en nuestro proceso democrático”. Sin embargo, el funcionario les expresó la inconformidad del jefe de Estado con el software.

Les advertí de lo que ha dicho el presidente sobre el software, de que aún no es del Estado y que tampoco estará presto para los partidos el día de elecciones”, expresó el alto funcionario, mano derecha del presidente Petro, tras el encuentro con la Misión de Observación Electoral.

Política

🔴 EN VIVO | Elecciones en Colombia 2026: resultados Senado y Cámara

Política

La grave queja que puso el director del Centro Democrático ante la Registraduría: “Pone en riesgo la jornada electoral”

Política

“Los radicalismos no tienen sentido”: padre de Gustavo Petro a Roy Barreras, en reunión en la que hablaron de elecciones

Política

Cancillería cambió la dirección de 58 puestos de votación en el exterior para las elecciones de Congreso de la República

Política

Reaparece Ramiro Suárez Corzo, condenado a 27 años por homicidio, a respaldar la candidatura de su hija a la Cámara de Representantes

Política

Elecciones 2026: estas son las agrupaciones políticas que tendrán la mayor cantidad de testigos electorales este domingo

Política

¿Qué está en juego en las tres consultas presidenciales que se votarán este domingo 8 de marzo?

Política

El ministro del Interior, Armando Benedetti, asegura que el Gobierno Petro “respetará los resultados” y da un parte de tranquilidad para las elecciones

Nación

Procurador general le hizo petición “urgente” al ministro del Interior, Armando Benedetti, a pocos días de las elecciones

Política

Partidos políticos cierran filas contra los señalamientos de posible fraude electoral del presidente Petro y rodean a la Registraduría

Precisamente, a estos interrogantes ya había reaccionado el propio registrador nacional, Hernán Penagos, quien explicó que se trata de un software que se ha utilizado en los últimos años y que tiene mayores componentes de seguridad.

“Los software que utiliza la Registraduría y el sistema electoral actual es el mismo que ha elegido los presidentes de las últimas décadas incluyendo el actual”, aseguró Penagos el pasado miércoles.

El registrador también aclaró que el preconteo son datos preliminares de la mesa de votación y no de resultados oficiales, que son los dados por los jueces del país, 9.300 de ellos, que conforman la comisión escrutadora.

Elecciones 2026 | ¿Cuál es la diferencia entre conteo de votos y escrutinio? Cristian Quiroz, presidente del CNE, lo explica

El ministro del Interior aseguró que informó a la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea sobre todo el tema de seguridad para ls elecciones que ha prestado el Gobierno nacional.

Las urnas para las elecciones al Congreso de la República y las consultas interpartidistas se abren este domingo, 8 de marzo, a partir de las 8 de la mañana y finalizan a las 4 de la tarde.

Una vez concluidas las votaciones, los jurados electorales realizarán el conteo de los votos obtenidos en cada uno de los tarjetones. En total serán tres cartillas que que se recibirán este domingo: Senado, Cámara y se debe pedir el de las consultas interpartidistas.

Más de Política

Elecciones al Congreso de la República.

🔴 EN VIVO | Elecciones en Colombia 2026: resultados Senado y Cámara

El Debate, Gabriel Vallejo director del Centro Democrático

La grave queja que puso el director del Centro Democrático ante la Registraduría: “Pone en riesgo la jornada electoral”

Roy Barreras y padre de Gustavo Petro

“Los radicalismos no tienen sentido”: padre de Gustavo Petro a Roy Barreras, en reunión en la que hablaron de elecciones

Para las elecciones al Senado y la Cámara de Representantes se debe marcar la casilla del partido o coalición de preferencia y el número de la lista que ocupa cada candidato.

Cancillería cambió la dirección de 58 puestos de votación en el exterior para las elecciones de Congreso de la República

Ramiro Suárez Corzo, exalcalde de Cúcuta condenado por homicidio; y su hija, Eimy Julieth Suárez González, candidata a la Cámara de Representantes por Cambio Radical.

Reaparece Ramiro Suárez Corzo, condenado a 27 años por homicidio, a respaldar la candidatura de su hija a la Cámara de Representantes

Para las elecciones de 2026 la Registraduría Nacional ya confirmó un crecimiento del electorado y del dispositivo humano que hará posible esta jornada democrática.

Elecciones 2026: estas son las agrupaciones políticas que tendrán la mayor cantidad de testigos electorales este domingo

ED 2276

¿Qué está en juego en las tres consultas presidenciales que se votarán este domingo 8 de marzo?

NAC- UNGRD ELECCIONES

Contratistas en la UNGRD hacen campaña por Leonidas Name, sobrino de Iván Name: denuncia en Procuraduría pide investigar presuntas presiones y exigencia de recursos

Monseñor Germán Medina asegura que del odio a la violencia “hay un paso”, por lo que le pidió calma al presidente Petro.

“Invito a Gustavo Petro a guardar la calma”: el secretario de la Conferencia Episcopal pidió acudir a las urnas y creer en la Registraduría. Dijo que comprar votos “es pecado”

Noticias Destacadas