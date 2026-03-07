Armando Benedetti advirtió a la Misión de Observación de la Unión Europea las dudas del presidente Petro sobre el ‘software’

El ministro del Interior, Armando Benedetti, sostuvo este sábado un encuentro con observadores de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europa, a quienes les manifestó las dudas que ha expresado el presidente Gustavo Petro, de cara a las elecciones legislativas del 8 de marzo.

“Muchas gracias a los miembros de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, conformada entre otros por 12 eurodiputados de distintos países, quienes estarán en distintas zonas del país durante la jornada de mañana 8 de marzo”, señaló el alto funcionario.

Elecciones 2026: más votantes, mayor logística y nuevos retos para la organización electoral

El titular de la cartera política señaló que la presencia en el país de estos parlamentarios da a entender que desde afuera “creen en nuestro proceso democrático”. Sin embargo, el funcionario les expresó la inconformidad del jefe de Estado con el software.

“Les advertí de lo que ha dicho el presidente sobre el software, de que aún no es del Estado y que tampoco estará presto para los partidos el día de elecciones”, expresó el alto funcionario, mano derecha del presidente Petro, tras el encuentro con la Misión de Observación Electoral.

Precisamente, a estos interrogantes ya había reaccionado el propio registrador nacional, Hernán Penagos, quien explicó que se trata de un software que se ha utilizado en los últimos años y que tiene mayores componentes de seguridad.

“Los software que utiliza la Registraduría y el sistema electoral actual es el mismo que ha elegido los presidentes de las últimas décadas incluyendo el actual”, aseguró Penagos el pasado miércoles.

El registrador también aclaró que el preconteo son datos preliminares de la mesa de votación y no de resultados oficiales, que son los dados por los jueces del país, 9.300 de ellos, que conforman la comisión escrutadora.

Elecciones 2026 | ¿Cuál es la diferencia entre conteo de votos y escrutinio? Cristian Quiroz, presidente del CNE, lo explica

El ministro del Interior aseguró que informó a la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea sobre todo el tema de seguridad para ls elecciones que ha prestado el Gobierno nacional.

Las urnas para las elecciones al Congreso de la República y las consultas interpartidistas se abren este domingo, 8 de marzo, a partir de las 8 de la mañana y finalizan a las 4 de la tarde.

Una vez concluidas las votaciones, los jurados electorales realizarán el conteo de los votos obtenidos en cada uno de los tarjetones. En total serán tres cartillas que que se recibirán este domingo: Senado, Cámara y se debe pedir el de las consultas interpartidistas.