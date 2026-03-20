Nacimientos bajan 4,5 % y alertan sobre el envejecimiento en Colombia: las más recientes estadísticas del Dane

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) compartió en la mañana de este viernes 20 de marzo el boletín de las Estadísticas Vitales para el año 2025.

Economía en enero, según el ISE del Dane, no llegó ni al 2 %. Esto sucedió con la producción

Los datos estudiados analizan, entre otros ítems, los registros de nacimientos y defunciones reportadas en el territorio nacional durante dicho periodo, estableciendo así una visión más clara de cuál será el comportamiento respecto a los cambios en la población colombiana.

Comparativa entre nacimientos y fallecimientos

El informe establece una nueva variación específica en todos los territorios a nivel nacional. El DANE reportó un total de 433.678 nacimientos en 2025, lo que representa una disminución del 4,5 % respecto a la vigencia de 2024.

En esta línea, la entidad gubernamental explicó que la tasa general de fecundidad alcanzó su nivel más bajo de la última década, ubicándose en 30,9 nacimientos por cada 1.000 mujeres en edad reproductiva.

Caen los nacimientos en Colombia y aumentan los fallecimientos. Foto: Colprensa

En el escenario de las defunciones no fetales, la institución registró 283.378 fallecimientos, cifra que marca un incremento del 2,8 % en comparación con el año anterior. Producto de este comportamiento, la tasa bruta de mortalidad del país subió a 5,3 por cada 1.000 habitantes.

El análisis de las causas de muerte establece que las enfermedades isquémicas del corazón se mantienen como el principal motivo de deceso. El estudio desagrega estos factores por ciclos de vida: documenta los homicidios y los accidentes de tránsito en la población joven, mientras agrupa las enfermedades crónicas en el segmento de adultos mayores.

Frente a la mortalidad infantil, que evalúa las defunciones en menores de un año, las estadísticas muestran una tendencia decreciente. El indicador se situó en 10,2 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en 2025.

Adicional a los datos, el Dane comunicó un ajuste metodológico. A partir de 2025, se recorta el tiempo de procesamiento de la información, programando la entrega de datos preliminares en el mes de marzo y de consolidados definitivos en septiembre.

Implicaciones institucionales y sociales

Los datos arrojados por el boletín estadístico trazan escenarios para la toma de decisiones estatales. El descenso sostenido en la cifra de nacimientos y el aumento de la esperanza de vida, estimada en 77,6 años para 2025, aceleran el fenómeno del envejecimiento poblacional en Colombia.

Esta transición podría generar un impacto en el financiamiento del sistema de pensiones y en la proyección de la fuerza laboral disponible.

La disminución en la natalidad anticiparía una reducción en la demanda de servicios de educación para la primera infancia, requiriendo la redistribución de recursos hacia sectores como la asistencia del adulto mayor. Para el sector de salud, los patrones de mortalidad reportados orientan las estrategias de prevención.

A su vez, los registros de mortalidad infantil sirven como indicadores para medir la calidad de los servicios territoriales y el nivel de desigualdad social entre las regiones, permitiendo comparar la transición epidemiológica del país frente a otras naciones.