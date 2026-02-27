Empleo

Pérdida de empleos por sectores. Andi afirma que menor tasa de desocupación se debe a que la gente desiste de la búsqueda

El Dane presentó los resultados de enero.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
27 de febrero de 2026, 4:25 p. m.
Desempleo
Desempleo Foto: Adobe Stock

El desempleo en enero se ubicó en dos dígitos, con una cifra de 10,9 %, lo que implica una mejora en relación con lo ocurrido en el primer mes del año pasado, cuando el indicador era de 11,6 %. No obstante, en diciembre de 2025, la tasa de desocupación nacional era de 8 % y de 8,3 en términos desestacionalizados.

Según la posición de la Andi, “parte de la explicación de una menor tasa de desempleo (en comparación con igual periodo del año pasado) se debe a una menor participación de la población en el mercado laboral”, es decir, la gente se cansa de no encontrar oportunidad y desiste de seguir en la búsqueda.

La sustentación del gremio de empresarios, para su aseveración, es que así como lo refleja la reducción de medio punto porcentual de la tasa global de participación mientras que aumentó de manera visible la cifra de inactivos: 410.000 personas.

Al lugar asistieron 220 expositores.
Ventas navideñas impulsaron la contratación en diciembre, pero en enero empezó la pérdida de empleos en el comercio. Foto: Cortesía Alcaldía de Pereira

Los sectores que perdieron empleo

De las estadísticas presentadas por el Dane, sobre el desempleo en enero, la Andi destaca que sectores como el comercio perdieron 149.000 empleos; mientras que alojamiento y servicios de comida restaron 109.000. Ahí podría verse reflejado el hecho según el cual esos sectores contratan personal adicional en diciembre para atender el incremento en la demanda de servicios para la temporada de fin de año. La rama de suministro de servicios públicos también perdió empleos: -69.000.

Macroeconomía

MinHacienda oficializa de cuánto será la rebaja en la gasolina para marzo. Alivio al bolsillo

Macroeconomía

Analdex alerta por bloqueo en importaciones ante retrasos del MinJusticia

Macroeconomía

Euro en Colombia: precio de la divisa para el 27 de febrero de 2026

Macroeconomía

Dólar cerró al alza en Colombia y revirtió tendencia de la semana: precio oficial del 27 de febrero

Macroeconomía

Colpensiones impulsa programa BEPS: ahorro desde $20.000 para construir protección económica hacia la vejez

Macroeconomía

Traslados de AFP a Colpensiones que generan polémica por paso de $25 billones al Gobierno no son los normales, afirma Asofondos

Macroeconomía

Desempleo arrancó el año a la baja: quedó en 10,9% en enero, según el Dane

Dinero

El salario vital entra a escena y reescribe las reglas del mínimo. Un cálculo que no convence ni a jueces ni a expertos

Macroeconomía

¿Descontarán a trabajadores lo que ya pagaron tras la suspensión del aumento del salario mínimo?

Macroeconomía

Las variables que salen aporreadas con el incremento del salario mínimo, según estudio del Banco de la República

En contraste, de los 324.000 empleos que se ganaron, buena parte estuvieron en actividades de administración pública, educación y salud, lo que contrasta con el periodo electoral, por el cual, se inició la aplicación de la ley de garantías, lo que probablemente aceleró la contratación en lo público.

Las actividades profesionales y la Industria manufacturera también tuvieron ganancias en empleos.

Según la Procuraduría, el exfuncionario indicó que recibió Diésel, pero en realidad se recibió combustible corriente.
Según la Procuraduría, el exfuncionario indicó que recibió Diésel, pero en realidad se recibió combustible corriente. Foto: Álvaro Tavera / Colprensa

Sigue reinando el cuenta propia

De los datos del mercado laboral en enero, la Andi también puso en el foco que el cuentapropismo sigue reinando. Del total de ocupados, que ahora son 23,2 millones de colombianos, el 60 % de la variación de empleo fue impulsado por los trabajadores de cuenta propia, que sumó 195.000 empleos más.

Los resultados evidenciados por el Dane llevan a la Andi a expresar que hay una proliferación de micronegocios en la que no son claras las características ni la sostenibilidad del empleo hacia futuro.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, planteó un interrogante, tras conocer los resultados: “nos debemos preguntar si la mayor ocupación se explica por el gasto público en las ordenes de prestación de servicios previo a la Ley de Garantías”.

Más de Macroeconomía

Gasolina

MinHacienda oficializa de cuánto será la rebaja en la gasolina para marzo. Alivio al bolsillo

Según datos de Analdex, 16 empresas hacen el 53 por ciento de las ventas totales al exterior del país y 411 compañías representan el 91 por ciento de las exportaciones. Colombia vende al mundo unos 57.000 millones de dólares anuales.

Analdex alerta por bloqueo en importaciones ante retrasos del MinJusticia

Salario mínimo 2026: fechas clave y detalles del proceso para la decisión que cambiará ingresos de millones

Euro en Colombia: precio de la divisa para el 27 de febrero de 2026

Dolar

Dólar cerró al alza en Colombia y revirtió tendencia de la semana: precio oficial del 27 de febrero

Con esta iniciativa, Colpensiones busca promover el ahorro entre sus afiliados y que más personas ingresen al programa BEPS.

Colpensiones impulsa programa BEPS: ahorro desde $20.000 para construir protección económica hacia la vejez

Traslados pensionales de AFP a Colpensiones, por ventana de oportunidades de la reforma pensional, sigue generando polémica

Traslados de AFP a Colpensiones que generan polémica por paso de $25 billones al Gobierno no son los normales, afirma Asofondos

La Feria de Empleo ‘Más Empleos Cali’ reunió a empresas de sectores clave como transporte, seguridad, comercio, salud y atención al cliente, ofreciendo 1500 vacantes para facilitar el acceso a empleo formal en la ciudad. Fotos Raúl Palacios / El Pais.

Desempleo arrancó el año a la baja: quedó en 10,9% en enero, según el Dane

Dólar se movió al alza este 30 de noviembre en Colombia.

Dólar repuntó al inicio de este 27 de febrero: precio oficial para hoy

Puente caído en zona de Necoclí. Imagen adaptada con uso de IA

Puentes caídos, la otra emergencia: ya se está afectando el abastecimiento y el empleo en regiones como Urabá, Córdoba y Magdalena

Noticias Destacadas