Pérdida de empleos por sectores. Andi afirma que menor tasa de desocupación se debe a que la gente desiste de la búsqueda

El desempleo en enero se ubicó en dos dígitos, con una cifra de 10,9 %, lo que implica una mejora en relación con lo ocurrido en el primer mes del año pasado, cuando el indicador era de 11,6 %. No obstante, en diciembre de 2025, la tasa de desocupación nacional era de 8 % y de 8,3 en términos desestacionalizados.

Según la posición de la Andi, “parte de la explicación de una menor tasa de desempleo (en comparación con igual periodo del año pasado) se debe a una menor participación de la población en el mercado laboral”, es decir, la gente se cansa de no encontrar oportunidad y desiste de seguir en la búsqueda.

La sustentación del gremio de empresarios, para su aseveración, es que así como lo refleja la reducción de medio punto porcentual de la tasa global de participación mientras que aumentó de manera visible la cifra de inactivos: 410.000 personas.

Ventas navideñas impulsaron la contratación en diciembre, pero en enero empezó la pérdida de empleos en el comercio. Foto: Cortesía Alcaldía de Pereira

Los sectores que perdieron empleo

De las estadísticas presentadas por el Dane, sobre el desempleo en enero, la Andi destaca que sectores como el comercio perdieron 149.000 empleos; mientras que alojamiento y servicios de comida restaron 109.000. Ahí podría verse reflejado el hecho según el cual esos sectores contratan personal adicional en diciembre para atender el incremento en la demanda de servicios para la temporada de fin de año. La rama de suministro de servicios públicos también perdió empleos: -69.000.

En contraste, de los 324.000 empleos que se ganaron, buena parte estuvieron en actividades de administración pública, educación y salud, lo que contrasta con el periodo electoral, por el cual, se inició la aplicación de la ley de garantías, lo que probablemente aceleró la contratación en lo público.

Las actividades profesionales y la Industria manufacturera también tuvieron ganancias en empleos.

Sigue reinando el cuenta propia

De los datos del mercado laboral en enero, la Andi también puso en el foco que el cuentapropismo sigue reinando. Del total de ocupados, que ahora son 23,2 millones de colombianos, el 60 % de la variación de empleo fue impulsado por los trabajadores de cuenta propia, que sumó 195.000 empleos más.

Los resultados evidenciados por el Dane llevan a la Andi a expresar que hay una proliferación de micronegocios en la que no son claras las características ni la sostenibilidad del empleo hacia futuro.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, planteó un interrogante, tras conocer los resultados: “nos debemos preguntar si la mayor ocupación se explica por el gasto público en las ordenes de prestación de servicios previo a la Ley de Garantías”.