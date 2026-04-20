¿Buscando trabajo? Addeco abre miles de oportunidades en el país

El mercado laboral en Colombia muestra señales de recuperación y las oportunidades comienzan a ampliarse en diferentes sectores. De acuerdo con el más reciente reporte del Dane, la tasa de desempleo se ubicó en 9,2 % en febrero de 2026, por debajo del 10,3 % registrado en el mismo mes del año anterior.

En este escenario, Adecco Colombia anunció la apertura de más de 4.000 vacantes en el país, dirigidas a distintos perfiles y niveles de experiencia.

Los interesados pueden consultar y aplicar a través de la página web de Adecco, donde se encuentran las oportunidades disponibles por región y tipo de cargo.

Las vacantes se concentran principalmente en Bogotá y su área metropolitana, con más de 2.000 ofertas, seguidas por Antioquia, el Eje Cafetero y el Valle del Cauca.

Esta distribución responde a la dinámica regional del empleo y facilita el acceso a opciones cercanas al lugar de residencia de los candidatos.

Entre los perfiles más solicitados se destacan cargos operativos como auxiliares de bodega, logística, producción y mantenimiento, así como posiciones administrativas, comerciales, de salud y tecnología. Estos últimos han ganado protagonismo ante la creciente demanda de soluciones digitales en las empresas.

Además de las vacantes, la compañía presentó una herramienta gratuita basada en inteligencia artificial para facilitar la creación de hojas de vida.

Se trata de CV Maker, una plataforma que permite generar un documento profesional en pocos minutos, con el objetivo de reducir barreras en los procesos de aplicación y mejorar las oportunidades de acceso al empleo.

La recomendación para quienes están en búsqueda de empleo es clara: actualizar su perfil, revisar las vacantes activas y aprovechar las herramientas digitales disponibles para mejorar sus posibilidades de inserción laboral.