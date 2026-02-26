Exclusivo: más de $100 millones de gastos reservados de la Policía ha costado el caso Papá Pitufo; no existe la primera condena

El caso de alias Papá Pitufo cobra especial relevancia en los últimos días, debido a un remezón interno que se produjo en la Policía con algunos oficiales de inteligencia que trabajaron en el proceso.

Con la llegada del general William Rincón, se generaron varios movimientos que, desde el interior de la Policía, han sido considerados normales al tratarse de la llegada de un nuevo director que está llevando a cabo ajustes.

Pese a que por orden del Presidente Petro se puso a andar toda la capacidad de la inteligencia en el caso Papá Pitufo, aún no hay condenas. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Por otro lado, hay quienes interpretan estos traslados como una supuesta persecución en su contra por parte del director Rincón.

Sin embargo, una de las políticas del general Rincón fue reactivar la rotación de personal, es decir, enviar a zonas de conflicto a oficiales que dentro de la institución fueron considerados como de escritorio.

Según fuentes de la Policía que hablaron con SEMANA, esta decisión no fue bien recibida en algunos sectores de la institución e incomodó a quienes permanecían en esos cargos.

Una de las unidades impactadas por estas medidas fue la Dipol, la Dirección de Inteligencia, donde se trabajó el caso de Papá Pitufo durante la transición de la fiscal encargada, Marta Mancera, con el entonces director de la Policía, William Salamanca.

Los cambios dentro de la Inteligencia de la Policía ordenados por el general William Rincón no han caído bien en algunos oficiales Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Varios de esos oficiales que trabajaron en el caso Papá Pitufo han sido movidos de sus cargos en inteligencia y nombrados en otras unidades, como ocurrió con el coronel Sergio Peñaranda, quien manifestó su inconformidad por el traslado de la Dipol a la Seccional de Inteligencia de la Dirección de Carabineros.

En un documento en poder de SEMANA, el oficial señaló que no estaba capacitado para asumir el cargo.

Otro de los movimientos que generó cuestionamientos dentro de la Policía fue el del mayor Kevin Castaño, de la Unidad Anticorrupción de la Dijín, quien fue trasladado a Arauca.

Sin embargo, el caso que más impacto causó dentro de la institución fue la carta que una fiscal envió al director de la Policía, el general Rincón, en la que expresó su inconformidad por los cambios realizados en el caso Pitufo.

Este es el documento del coronel Peñaranda reconociendo que no está capacitado para asumir un nuevo cargo de inteligencia dentro de la Policía Foto: Suministrada a Semana.

“Por lo tanto, la intranquilidad por la situación administrativa de traslados de los investigadores altera y dificulta gravemente la labor de la Fiscalía en la preparación de los juicios; incluso, generaría un detrimento patrimonial, en tanto se requerirá permanentemente la presencia en Bogotá de los investigadores de los casos, no solo del mayor, sino de los testigos que fungieron como agentes encubiertos y de control”, señala el documento.

Cabe anotar que la fiscal que envió la carta renunció a la entidad.

SEMANA conoció que, desde la llegada del general Rincón, se llevó a cabo una evaluación del caso de Papá Pitufo, en la que se revisaron los más de 100 millones de pesos destinados a labores de inteligencia con gastos reservados, el papel que desempeñaron más de 40 uniformados designados especialmente para este caso y el proceso judicial que está en manos de la justicia, en el que hasta el momento no se han proferido condenas contra Papá Pitufo, conocido como el zar del contrabando.

De acuerdo con fuentes de la Policía, se determinó que varios de los uniformados que habían trabajado en el caso cumplían más de dos años en las unidades a las que estaban asignados y, por esta razón, se inició la rotación establecida por la institución.

La Fiscalía General no ha logrado la primera condena en este caso Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Incluso, a la Dipol llegó el general Ricardo Sánchez como nuevo director. El oficial se venía desempeñando como director de Antinarcóticos.

Los movimientos en la Policía han generado controversia; allegados al general Rincón, que hablaron con SEMANA, señalan que la investigación del caso Papá Pitufo parece no estar correspondiendo a todo el esfuerzo operacional realizado y que, hasta el momento, no ha generado la primera condena contra la considerada estructura de contrabando más temida del país.