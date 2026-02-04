Economía

Contraloría General solicitó información a la viceministra de Infraestructura sobre los accesos viales al municipio de Buenaventura

Por medio de una comunicación oficial se entregaron los detalles de la solicitud.

Manuel Santiago Sánchez González

4 de febrero de 2026, 10:26 p. m.
Contraloría General emitió una comunicación formal Foto: alexandra ruiz poveda-semana

La Contraloría General de la República remitió una comunicación a la viceministra de Infraestructura para entregar información sobre el acceso vial al municipio de Buenaventura y la operatividad de las vías de acceso a los puertos que están ubicados en el la zona.

Precio del euro hoy en Colombia: la divisa cierra al alza en la tarde del miércoles 4 de febrero

En primer caso, la entidad señaló que, con fundamento en las funciones y competencias constitucionales y legales de la Contraloría General de la República (CGR) y mediante el Oficio CGR Nro. 2025EE0197910 del 19 de septiembre de 2025, alertó oportunamente a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) sobre las severas dificultades que se estaban presentando en el acceso vial a Buenaventura, debido a la enorme acumulación de camiones generada por las demoras en los “enturnamientos” para el ingreso a los puertos que allí funcionan.

Aguadulce, en Buenaventura, recibió dos nuevas grúas pórtico que permitirán mover más carga. Foto: suministrada por Aguadulce.
El oficio busca tener la información sobre el plan de choque para el acceso vial al municipio de Buenaventura. Foto: El País

“Valga hacer notar que, además de dicha alerta, se solicitó a la ANI su pronta intervención y una gestión eficaz para solucionar esta muy perjudicial problemática, dada su doble condición de concedente de los puertos de Buenaventura y también de concedente de la vía APP 5G Buga-Buenaventura. Adicionalmente, se le solicitó que realizara las coordinaciones necesarias con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (DITRA) y con la Alcaldía de Buenaventura”, señaló la Contraloría.

Por otra parte, la entidad destacó que la situación ha empeorado al punto de que la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, decidió intervenir directamente para articular de forma adecuada todas las acciones tendientes a solucionar la grave afectación al municipio de Buenaventura, a la operatividad de sus puertos y al comercio exterior del país por la cuenca del Pacífico.

El Consorcio Unión Vial Camino del Pacífico, encargado de las obras en la vía a Buenaventura, anunció una investigación tras la muerte del menos. (Foto ilustración)
El oficio fue remitido a la viceministra de Infraestructura. Foto: Consorcio Unión Vial Camino del Pacífico

“Así las cosas, atentamente le solicitamos la remisión de un Informe detallado y sustentado que incluya el Plan de Choque anunciado, las acciones propuestas, sus responsables y el correspondiente cronograma de ejecución del mismo, en el que clara y concretamente se pueda observar la forma en que esta problemática será resuelta de manera eficaz y sostenible”, señaló la Contraloría.

Analistas advierten que Colombia no es un país de alto riesgo, pero sí de alta fricción, en el Gran Foro Colombia 2026

En la parte final del oficio se señaló que se debe entregar la información de forma clara, organizada y completa, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de envío del oficio y a los correos electrónicos institucionales que señala el documento.

