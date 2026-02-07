Gobierno anuncia plan de choque para enfrentar crisis de contenedores vacíos en Buenaventura

El Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte anunciaron nuevas medidas que entrarán en funcionamiento para hacer frente a las dificultades que se presentan en el puerto de Buenaventura.

De acuerdo con la jefa de la cartera, María Fernanda Rojas, se abordarán los problemas logísticos asociados a la devolución de contenedores vacíos y a la operación en las zonas de enturnamiento.

Contraloría General solicitó información a la viceministra de Infraestructura sobre los accesos viales al municipio de Buenaventura

“La logística del país no puede detenerse por falta de reglas claras. Buenaventura es estratégica para Colombia y por eso actuamos en territorio, escuchamos a los transportadores y tomamos decisiones concretas para que la operación sea más eficiente, transparente y coordinada”, afirmó Rojas.

La funcionaria, quien realizó una visita al territorio, indicó que la Superintendencia del sector expidió una resolución en la que se imparten órdenes administrativas en el marco de la intervención institucional.

Asimismo, se expidió una circular conjunta que establece un plan de choque, con reglas claras y de obligatorio cumplimiento, para mejorar la coordinación operativa entre los actores que intervienen en la cadena logística portuaria.

En estos documentos se establecen instrucciones dirigidas tanto a personas naturales como jurídicas que desarrollan actividades de administración y operación para la entrega y recepción de contenedores vacíos, con el fin de reducir los represamientos.

“Estamos imponiendo reglas claras y obligatorias para que los patios de contenedores vacíos en Buenaventura operen de manera continua, reduzcan el represamiento y den una respuesta real a los transportadores”, señaló el superintendente Alfredo Enrique Piñeres.

Entre las principales medidas se destaca la operación continua, las 24 horas del día y los siete días de la semana, en los patios de contenedores vacíos, garantizando la prestación permanente de los servicios.

Puerto de Buenaventura, mucho más que comercio. Así mueve la economía social de la ciudad

También se implementará un plan de evacuación inmediata de contenedores vacíos almacenados en depósitos externos, con el fin de reducir el nivel de ocupación y recuperar la capacidad operativa en la zona portuaria.

Otra de las medidas es la presentación de un plan de acción verificable, con un diagnóstico inicial de ocupación, metas progresivas de reducción y evidencias que permitan demostrar el cumplimiento de las instrucciones impartidas.

Asimismo, se deberá entregar informes y soportes de cumplimiento por parte de los patios de contenedores, representantes legales y agentes de las líneas navieras, con el fin de evaluar el avance del plan de choque.

Por el puerto de Buenaventura ingresa el 50 por ciento de la carga del país. Foto: Cortesía Ministerio de Transporte

Se llevará un registro diario del movimiento de contenedores vacíos en el aplicativo dispuesto por la Superintendencia, con el fin de fortalecer la trazabilidad, el control institucional y el seguimiento permanente de la operación.

Las entidades gubernamentales advirtieron sobre posibles sanciones en caso de incumplimiento de las instrucciones impartidas, de acuerdo con la normatividad vigente aplicable al sector portuario y de transporte.

“El mensaje es claro: la operación logística del país no puede seguir frenándose por desorden y falta de coordinación”, sentenció el superintendente de Transporte, al tiempo que reiteró que se mantendrá un seguimiento permanente.