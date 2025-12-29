La reacción del empresario Mario Hernández tras conocer el monto del salario mínimo 2026 anunciado por Petro

El país se encuentra enfrentando un momento álgido por cuenta del reciente anuncio del Gobierno nacional de incrementar el salario mínimo. Esto, debido a que el incremento se dio de manera abismal. Aunque las propuestas iniciales estaban entre el orden del 7,2 % y el 16 %, el mandatario sorprendió al incrementarlo un 23,7 %.

Sin duda alguna, los primeros en reaccionar fueron los empresarios, quienes aseguraron que este aumento desaforado sería un duro golpe para la economía, pues los efectos se podrían empezar a ver casi de manera inmediata por la especulación en los distintos mercados.

Gustavo Petro y Mario Hernández Foto: Presidencia / Semana

Entre los empresarios que hablaron tras el anuncio se encuentra Mario Hernández, quien en anteriores ocasiones ha criticado al Gobierno nacional y sus medidas económicas que han afectado el tejido empresarial del país.

A través de un trino, Hernández aseguró que cuando el salario mínimo sube un 23,7 % sin productividad detrás, se pierde competitividad y, además, se sube la inflación.

“El próximo gobierno debe generar un histórico recorte burocrático”: concejal Daniel Briceño tras el aumento del salario mínimo

Aseguró también que muchos productos se encuentran indexados al salario mínimo, por lo que “todo se encarece”. Finalmente, detalló que buscar que el salario no suba abismalmente no significa estar en contra de que la gente gane más. Dijo que esto “es entender que sin productividad, el efecto es el contrario”.

Salario Mínimo queda en 2 millones para 2026. Foto: Adobe Stock / Presidencia

Luego de su declaración, posteó un trino adicional en el que comentó que el “regalo de Navidad del presidente es que todo será más caro a partir del 1 de enero del 2026″.

El regalo de Navidad del presidente todo más caro a partir del 1 enero /26 — Mario Hernandez (@marioherzam) December 30, 2025

Varios empresarios han calificado este aumento como “peligroso” y también como un acto populista por parte del Gobierno, de cara a las elecciones que se disputarán el otro año.

CUT se pronuncia tras incremento del 23% al salario mínimo para 2026: “Los trabajadores estamos de fiesta”

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, aseguró, en representación de los comerciantes del país, que la mesa fue “una farsa y una burla”, adelantando además que la decisión traerá consecuencias graves para los trabajadores y sus puestos de trabajo que se verán amenazados.

Salario mínimo 2026 enciende choque entre gremios y líderes políticos por alza histórica del 23% Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (El País) y (Presidencia)

La Andi también siguió esa línea y su presidente, Bruce Mac Máster, aseguró que con la decisión de incrementar el valor de esa manera, se generan grandes riesgos para los hogares y la economía colombiana, especialmente los relacionados con el efecto sobre la inflación y los precios de múltiples bienes y servicios, el empleo y hasta las finanzas públicas.

“La inflación es, sin duda, una de las variables que más afecta a los ciudadanos más vulnerables”, indicó.