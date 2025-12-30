Desempleo en Colombia sigue bajando: Dane confirmó que se ubicó en el 7 % durante el mes de noviembre

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) entregó este martes, 30 de diciembre, las más recientes cifras de lo que fue el desempleo para noviembre. Según confirmó la entidad, durante este mes la cifra se ubicó en el 7 %, lo que indica que sigue bajando.

En comparación con el mismo periodo del año 2024, hay una caída de 1,2 puntos porcentuales; en esa oportunidad se ubicó en el 8,2 %.

Según los datos del Dane, en Colombia hay 24,5 millones de personas ocupadas. Este número representa un aumento de 993.000, teniendo como base lo ocurrido en noviembre del año pasado.

Andrea Ramírez Pisco, subdirectora del Dane, explicó que haciendo una comparación de lo que ha pasado desde 2018, a lo largo de los meses de 2025, entre enero y noviembre, se presentaron las tasas de desocupación más bajas.

Otro dato importante es que, de acuerdo con las cifras del Dane, la tasa de desocupación para los hombres se ubicó en el 5.5 %, mientras que para las mujeres fue del 9.1 %.

Estos números, en comparación con lo ocurrido en el mes de noviembre de 2024, ponen en evidencia que ha habido una reducción en lo relacionado con la brecha de género.

Por otra parte, los sectores que más impulsaron el empleo y en los que hubo más personas ocupadas fueron la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. En total, hubo 312.000 personas más en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En cambio, el sector que más disminución presentó en cuanto a personas empleadas fue el de industrias manufactureras: hubo disminución de 102.000 personas frente al año anterior.

De igual manera, el Dane destacó que uno de los mayores problemas en este tema sigue siendo la informalidad.

En noviembre de 2025, la población ocupada informal se ubicó en el 55.4 %, lo que representa un aumento de 0,2 puntos porcentuales al comparar con lo ocurrido en el mismo periodo de 2024.

Estos datos se conocen en medio de la polémica por el anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro sobre el aumento del 23.7 % del salario mínimo para 2026.