Drástico giro en caso de joven asesinado por habitante de calle en Itagüí: hermana lo contó todo

El crimen contra Esteban Yepes ha desatado gran indignación y rechazo en todo el país. El pasado 11 de agosto, el joven de 19 años fue asesinado por un habitante de calle identificado como William de Jesús Cadavid y todo quedó en video.

Las imágenes muestran el momento exacto en el que el sujeto sacó un arma blanca, al parecer una navaja, y a sangre fría atacó a la víctima en el cuello. Tras algunos minutos, el joven murió, mientras que poco después, el agresor fue capturado por la Policía.

El agresor finalmente fue capturado por la Policía. | Foto: Foto 1: Captura de video / Foto 2: El Colombia / Foto 3: Captura de video

En las últimas horas, el caso tuvo un drástico giro con relación al motivo por el que, aparentemente, se habría perpetrado el crimen.

En un principio, y según las primeras versiones, Esteban se habría negado a darle dinero a Cadavid, lo que desató la furia de este y por ello el ataque. Sin embargo, Viviana Yepes, hermana de la víctima, habló recientemente y entregó una versión distinta.

En diálogo con el medio Mi Oriente, la mujer explicó que su mamá le pidió a Esteban que saliera a comprar algo y fue ahí cuando se presentó todo. Según comentó, el asesino supuestamente habría agredido al perro.

“Mi mamá mandó a mi hermano a la veterinaria con el perrito de la casa para que lo sacara de una vez y comprar algo. (...) El indigente, como que le puso una patada al perro y mi hermano le dijo que no lo hiciera”, señaló.

El sujeto le propinó una agresión mortal a la víctima en el cuello. | Foto: Getty Images / Caspar Benson

Al parecer, la respuesta de Yepes no le gustó a Cadavid y por eso, segundos después, lo agredió en el cuello. “El indigente esperó como que mi hermano siguiera unos pasos y lo atacó por detrás con el arma”, agregó.

Viviana explicó que después de que se conociera el crimen, el alcalde de Itagüí, Diego León Torres, se puso en contacto con la familia para ofrecerles ayuda en todo lo que necesiten para despedir al joven.

En el diálogo con el medio mencionado, la hermana de la víctima también lamentó que este tipo de situaciones se tengan que presentar para que las autoridades tomen medidas y detengan a los agresores.

“Tienen que pasar estas cosas para que ahí sí empiecen a tomar cartas sobre las cosas, tienen que llegar a los extremos las situaciones para que ahí sí se pongan las pilas y se tenga que viralizar una muerte”, comentó.

La mujer mencionó que ya cualquier decisión que se tome no va a remediar el daño que le hicieron a su familia, pero dejó en claro que buscarán justicia. “Eso no nos lo va a devolver, lo que hagan no nos lo va a devolver”, dijo.