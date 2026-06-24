“No siempre gana el mejor; gana quien mejor comunica”: Paco Benítez

Hablar bien no es un talento reservado para unos pocos. Tampoco consiste en memorizar discursos o dominar técnicas tradicionales de oratoria. Para Paco Benítez, seis veces TEDx speaker, creador de contenido y conferencista internacional, la comunicación es hoy una de las habilidades más determinantes para el liderazgo, la visibilidad profesional y la generación de oportunidades.

Durante su charla, Haz que te escuchen, se inspiren y crean en lo que dices, en la cuarta sesión del Círculo de Mujeres Semana Dinero, el experto compartió herramientas y reflexiones para fortalecer la presencia ejecutiva, la influencia y el posicionamiento profesional. En un entorno cada vez más competitivo, aseguró, la capacidad de comunicar el propio valor puede marcar la diferencia entre pasar desapercibido o convertirse en una voz influyente.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Cuál es la diferencia entre simplemente hablar y realmente influir en una audiencia?

PACO BENÍTEZ (P.B.):: Hablar es mucho más que emitir palabras. Es conectar, persuadir, emocionar y generar confianza. Hoy es una de las habilidades humanas más importantes porque ninguna tecnología puede reemplazar la capacidad de crear conexión entre las personas. Cuando alguien se comunica bien, abre puertas, genera credibilidad y multiplica oportunidades. Cuando se comunica mal, incluso teniendo talento y conocimiento, puede pasar desapercibido. Me gusta decir que solo eres tan bueno como tu capacidad para comunicarte.

CÍRCULO DE MUJERES: Muchas mujeres, incluso en posiciones de liderazgo, tienen dificultades para hablar de sus logros, posicionar sus ideas o comunicar el valor que aportan. ¿Por qué ocurre?

(P.B.): Porque durante años nos enseñaron que hablar de nosotros mismos podía interpretarse como arrogancia. A eso se suma que nadie nos enseñó realmente a comunicarnos. Aprendemos observando a nuestros padres, maestros y personas cercanas que, sin duda, son o fueron excelentes referentes de vida, pero no necesariamente expertos en comunicación o en hablar en público. Por eso repetimos los mismos patrones y pocas veces desarrollamos esta habilidad de manera consciente. El resultado es que muchas mujeres extraordinariamente preparadas terminan ocultando su valor. Y cuando eso ocurre, otras personas con menos preparación, pero con mayor capacidad para comunicar, logran destacar y captar oportunidades.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Cuál ha sido la lección más importante que ha aprendido de los líderes empresariales con los que ha trabajado?

(P.B.): Son dos lecciones que se repiten constantemente. La primera es que, si el mundo no sabe lo bueno que eres, es como si no lo fueras. La segunda es que todos tenemos una historia que merece ser contada. Si tu experiencia, tus conocimientos o tu recorrido pueden ayudar a alguien, quedarse callado es perder una oportunidad de generar impacto.

CÍRCULO DE MUJERES: Muchos líderes sienten que sus ideas no tienen la visibilidad que merecen dentro de las organizaciones. ¿Qué errores observa con mayor frecuencia?

(P.B.): El principal error es creer que el trabajo habla por sí solo. Pensamos que los resultados, la experiencia o la trayectoria bastarán para que otros reconozcan nuestro valor, pero no funciona así. La visibilidad es una responsabilidad personal. Cuando decidimos no participar, no levantar la mano o no compartir nuestras ideas, alguien más ocupa ese espacio. Y muchas veces no es la persona más preparada, sino la que tuvo la iniciativa de hacerse visible.

Durante su intervención el mexicano Paco Benítez explicó cómo la comunicación se ha convertido en una ventaja competitiva para el liderazgo, la visibilidad profesional y el crecimiento de los negocios, especialmente para las mujeres que buscan ampliar su influencia dentro y fuera de las organizaciones. Foto: Círculo de Mujeres Semana - Dinero Metropolitan Club Bogota junio 18 del 2026 Foto Guillermo Torres - SEMANA

CÍRCULO DE MUJERES: En un entorno dominado por las reuniones virtuales y la comunicación digital, ¿Qué habilidades son indispensables para conectar y generar confianza?

(P.B.): La comunicación digital ofrece una ventaja enorme porque pequeños cambios generan grandes diferencias. Aspectos como encender la cámara, cuidar la iluminación, el audio, el encuadre y la presencia visual transmiten profesionalismo antes de pronunciar una sola palabra. La percepción comienza mucho antes del mensaje. Cuando una persona cuida esos detalles, proyecta preparación, seriedad y credibilidad.

CÍRCULO DE MUJERES: Usted afirma que la voz, el lenguaje corporal y la imagen influyen directamente en la credibilidad. ¿Qué cambios concretos recomienda implementar desde hoy?

(P.B.): Primero, ser conscientes de la imagen que proyectamos, porque las personas forman percepciones en cuestión de segundos. Segundo, utilizar el lenguaje corporal de manera intencional; las manos son una de las herramientas más poderosas para reforzar un mensaje y transmitir energía. Y tercero, eliminar las muletillas. Una persona que habla con claridad y precisión se percibe más segura, preparada y confiable. A veces, pequeños ajustes generan transformaciones enormes en la forma en que los demás nos escuchan y nos recuerdan.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Qué recomienda a las líderes para mejorar su comunicación y potenciar su impacto al hablar en público?

(P.B.): Por lo menos tres cosas. La primera: la imagen habla. Como dicen por ahí, como te ven, te tratan. Si te ven bien, te contratan; si te ven mal, te maltratan. No se trata de la marca de ropa, sino de cómo te percibes visualmente. La gente que entiende esto factura; la que no, se queja. La segunda es que el cuerpo habla, incluso más fuerte que las palabras. Hay que prestar atención a las manos, la postura y la manera en que ocupamos el espacio, porque todo comunica. Y la tercera es contar con estructuras claras de presentación. El problema de la mayoría de los ejecutivos, hombres y mujeres, es que tienen mucho que decir, pero no saben cómo organizarlo para generar impacto, conexión y persuasión. Cualquiera puede hablar en público, pero solo quien se atreve da el paso. En igualdad de condiciones, quien mejor comunica tiene mayores posibilidades de ganar.