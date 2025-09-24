Suscribirse

Política

Congresista pide que la Corte Penal Internacional investigue los crímenes del antiguo secretariado de las Farc

Óscar Villamizar le envió una carta al fiscal encargado de ese tribunal en la que le solicita abordar el caso.

Redacción Semana
24 de septiembre de 2025, 8:37 p. m.
Rueda de prensa de la oposición sobre las misiones de censura
Representante a la Cámara Óscar Villamizar. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El representante a la Cámara, Óscar Villamizar, le solicitará a la Corte Penal Internacional que se encargue de investigar a los exintegrantes del secretariado de la guerrilla de las Farc por los delitos que cometieron en el marco del conflicto armado.

El congresista del Centro Democrático cuestionó que la JEP solo les asignara penas simbólicas que tendrán que cumplir en un lapso de ocho años, pese a que ellos fueron los máximos responsables de crímenes que ocurrieron en el marco del conflicto, como el secuestro.

“El mundo debe saber que en Colombia la justicia se rindió ante el terrorismo. La JEP le dio libertad disfrazada de sanción a los secuestradores, asesinos, torturadores, violadores de miles de civiles y militares", sostuvo el representante.

Contexto: ¿Los militares están con las manos atadas en el Gobierno? Gustavo Petro respondió desde Nueva York

Villamizar ya tiene listo un documento de 19 páginas que enviará al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Asad Ahmad Khan, en el que le pide revisar la competencia de ese tribunal internacional para llevar a cabo una pesquisa dentro de esa jurisdicción.

El congresista le pidió al fiscal investigar a Rodrigo Londoño Echeverri, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Miguel de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Alape Lascano, Julián Gallo Cubillos y a Rodrigo Granda Escobar por las actuaciones en las que incurrieron en medio de la disputa de la guerrilla de las Farc contra el Estado colombiano.

Contexto: JEP le pidió con urgencia al Gobierno los 121.000 millones de pesos para implementar sanciones al exsecretariado de las FARC

Villamizar cuestionó que en la JEP “no hay cárcel, no hay restricción, ni siquiera un lugar de concentración. Solo un brazalete de monitoreo indeterminado: una burla a las víctimas y al país".

En la carta enviada a la Corte Penal Internacional se detalla que “la inconsistencia de las penas establecidas en relación con la gravedad de los hechos en cada caso, el difuso sistema de seguimiento a los guerrilleros, el hecho de que no se estableciera un lugar de concentración para la ejecución de las sanciones, la obligación de los colombianos de garantizar los recursos para las obras restaurativas-reparativas (TOAR) y la posibilidad de que los condenados sigan ejerciendo cargos de liderazgo y representación política”.

Contexto: La JEP y un salvavidas para los exFarc

La JEP impartió las primeras condenas durante este mes de septiembre, casi una década después de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc. Los exintegrantes del secretariado de las Farc podrán seguir participando en política a través de su partido, Comunes.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Mamá de B King reveló que su hijo se le habría manifestado con mensaje; publicó sentidas palabras tras su muerte: “En sus brazos”

2. Carolina del Norte debate Ley Iryna, un proyecto que busca restablecer la pena de muerte

3. La Casa Blanca estrena su particular “paseo de la fama” con una sorpresa en el espacio de Biden

4. Brasil le robó millonario negocio a Estados Unidos: así es como está negociando con China

5. “Sí o sí va la constituyente”: Armando Benedetti entrega detalles del proceso que adelanta el Gobierno nacional

LEER MENOS

Noticias relacionadas

FARCCorte Penal InternacionalcpiÓscar Villamizar

Noticias Destacadas

Armando Benedetti.

“Sí o sí va la constituyente”: Armando Benedetti entrega detalles del proceso que adelanta el Gobierno nacional

Redacción Semana
Rueda de prensa de la oposición sobre las misiones de censura

Congresista pide que la Corte Penal Internacional investigue los crímenes del antiguo secretariado de las Farc

Redacción Semana
Donald Trump Gustavo Petro

“No solo con palabras se entiende al ser humano”: Petro se radicalizó en la ONU tras arremeter contra Trump

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.